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Рубрика: В мире

Марокканские пограничники спасли более 200 нелегальных мигрантов

Корабли береговой охраны Марокко спасли 202 нелегальных мигранта.

Фото: REUTERS/JUAN MEDINA
Судно Open Arms спасло более 300 мигрантов в Средиземном море

Выходцы из стран Африки хотели на лодках добраться до Европы, но столкнулись со сложностями в пути.

Среди беженцев было много женщин и детей. Всем, кто чувствовал себя плохо, оказали первую помощь. Затем мигрантов доставили в порты городов Надор, Танжер и Эль-Хосейма.

Марокко от Европы отделает узкий Гибралтарский пролив. Данная страна уже много лет является транзитныv пунктом для нелегальных мигрантов, пытающихся перебраться из стран Африки в ЕС. Основная часть беженцев направляется в Испанию.

В мире Африка Марокко Беженцы в Европе
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