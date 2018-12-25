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Рубрика: Спорт

"Ерофей" рассудит

Суперкубок России разыграют 4 января в Хабаровске
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск №7754 (291)
Матч за Суперкубок России по хоккею с мячом пройдет 4 января 2019 года на хабаровской арене "Ерофей". За почетный трофей сразятся действующий чемпион страны "СКА-Нефтяник" и финалист розыгрыша Кубка России-2018 "Динамо" Москва.

Напомним, что с 2013 года данный трофей оспаривают чемпион и обладатель Кубка. В том случае, если одна из команд одновременно является и чемпионом, и обладателем хрустальной чаши, ее соперником становится второй финалист розыгрыша Кубка страны.

Клубы уже встречались между собой в финале Кубка России в начале декабря в Сыктывкаре, и тогда сильнее оказались армейцы Хабаровска - 3:1.

Фото: РИА Новости
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Предстоящий розыгрыш Суперкубка станет седьмым по счету. Ранее почетный трофей по два раза выигрывали столичные динамовцы, красноярский "Енисей" и "СКА-Нефтяник".

Наставник хабаровчан Михаил Юрьев в беседе с журналистами отметил, что для его команды любой трофей очень ценен и они сделают все, чтобы порадовать болельщиков:

- Мы неплохо проводим этот сезон и стараемся дарить нашим поклонникам больше позитивных эмоций. Игроки и тренерский штаб не намерены останавливаться на достигнутом. Команда приложит все силы, чтобы показать качественный, интересный хоккей.

Также стоит добавить, что согласно решению Исполкома Федерации хоккея с мячом России матчу за Суперкубок России присвоен статус памяти заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР Василия Трофимова.

Январь будет богат на события в русском хоккее. После проведения матча за Суперкубок лучшие команды продолжат матчи чемпионата Суперлиги, а уже 26 января сборная России проведет свой стартовый матч на чемпионате мира-2019 в шведском Венерсборге. Соперником команды, возглавляемой Михаилом Юрьевым, станут шведы.

Помимо сборной Швеции соперниками сборной России по группе "А" станут команды Казахстана и Финляндии. В группе "B" выступят сборные Германии, Норвегии, США и Нидерландов. Чемпионат мира продлится до 2 февраля 2019 года, когда пройдут матчи за третье место и финал.

Спорт Хоккей Хоккей с мячом
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