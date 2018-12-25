Матвиенко выразила соболезнования в связи с цунами в Индонезии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями своему индонезийскому коллеге - председателю Совета представителей регионов Ирману Гусману Сапте в связи с разрушительным цунами, унесшим более трехсот жизней.

"С большой скорбью в душе узнала о жертвах в результате цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива. Под ударами разбушевавшейся стихии сотни тысяч индонезийских семей лишились крова и имущества, но никакой материальный ущерб нельзя сравнить с болью утрат", - цитирует главу Совфеда пресс-служба верхней палаты.

Валентина Матвиенко выразила от имени Совета Федерации соболезнования и сочувствие всем пострадавшим и родственникам погибших. "Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления, а дружественному индонезийскому народу твердости духа и преодоления последствий трагедии", - написала она.

Напомним, сильное цунами обрушилось в ночь на 23 декабря на прибрежные районы индонезийских островов Ява и Суматра. Жертвами стихии стали не менее 334 человек, еще 57 считаются пропавшими без вести.