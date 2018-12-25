Кибербезопасность России должна строиться на отечественном программном обеспечении, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. В стране будут развивать сервисы для защиты персональных данных и платежных систем.

Как рассчитывает премьер-министр, проект "Кадры для цифровой экономики" за шесть лет увеличит почти в четыре раза число выпускников с необходимыми компетенциями. Фото: РИА Новости

Во вторник на заседании правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности обсуждались мероприятия, необходимые для ускоренного создания в стране цифровой экономики. Работа в этом направлении объединена в национальную программу "Цифровая экономика", цель которой - создание условий для внедрения современных технологий во всех отраслях. "Предполагаемый объем финансирования нацпрограммы по цифровой экономике на 2019-2024 годы превысит 1,8 триллиона рублей, - подчеркнул Медведев. - Из них более триллиона - это средства федерального бюджета".

В рамках нацпрограммы выделено шесть приоритетных направлений. Цифровой среде необходима современная и гибкая правовая база. На нормативное регулирование предполагается потратить чуть больше 1,5 миллиарда рублей. Это самый низкобюджетный проект в цифровизации страны.

Наибольшие затраты потребует создание информационной инфраструктуры для цифровой экономики. Они оцениваются в 772 миллиарда рублей, из которых федеральный бюджет предоставит 413 миллиардов. На эти средства будет создана глобальная инфраструктура передачи, хранения и обработки данных на основе российских решений.

За 143 миллиарда рублей правительство рассчитывает обеспечить цифровую экономику квалифицированными кадрами. России, отметил премьер-министр, сейчас не хватает разработчиков информационных систем, аналитиков, специалистов по информационной безопасности, робототехнике. "Число выпускников с ключевыми компетенциями цифровой экономики за шесть лет должно вырасти почти в четыре раза, а тех, кто поступил в вузы по IT-специальности, - практически в три раза", - обозначил Дмитрий Медведев цели проекта "Кадры для цифровой экономики".

В отдельное направление работы вынесены вопросы информационной безопасности. Затраты на нее составят чуть более 30 миллиардов рублей. "Здесь главную роль играет российское программное обеспечение: будем принимать меры, чтобы у нас свои сервисы рождались, которые могут гарантировать защиту персональных данных, защиту платежных систем", - делает премьер ставку на российские разработки.

Эти и другие цифровые разработки можно и нужно продвигать на международные рынки, решили в правительстве, выделив экспортную составляющую в отдельный проект национальной программы. "Объемы экспорта нашего программного обеспечения, программных решений, к сожалению, небольшие относительно, - констатировал Медведев. Чтобы российские IT-продукты, сервисы пользовались спросом, нужно не только с государством взаимодействовать, но и использовать институты развития, высокотехнологичные компании, продвигать их". Это продвижение оценивается в 450 миллиардов рублей федеральных и внебюджетных средств.

Наконец, шестое направление связано с цифровизацией государственного управления. Планируется развитие сервисов электронного правительства для расширения доступа к государственным услугам онлайн и увеличением их числа. "В 2024 году в цифровой форме будут оказываться 70 процентов государственных услуг для граждан и бизнеса", - ожидает председатель правительства. Государство израсходует на эти цели 235 миллиардов рублей.

В качестве примера проникновения "цифры" в жизнь страны Дмитрий Медведев назвал постепенное внедрение системы маркировки и прослеживаемости товаров. Сейчас проходит эксперимент с табаком, лекарствами и обувью. "В дальнейшем он распространится на отрасли, где риск незаконного оборота товаров достаточно высок", - заявил глава кабинета министров.

Механизм будет воплощаться в жизнь по утвержденной концепции создания и функционирования в России системы маркировки. Также премьер одобрил ряд документов, относящихся конкретно к идентификации лекарственных средств. Она становится обязательной с 1 января 2020 года. К этому моменту должна заработать действующая сейчас в экспериментальном порядке система автоматизированного мониторинга движения лекарств.

Утверждено непосредственно положение о системе мониторинга лекарств, а также отдельным постановлением установлены особенности ее внедрения. "В первую очередь внедряется система мониторинга лекарств, которая предназначена для лечения редких заболеваний. Просто в силу того, что это дорогостоящие лекарства, а с другой стороны, их не очень много", - рассказал Медведев. Сведения о них и обо всех операциях с ними должны будут вноситься в систему мониторинга с 1 октября 2019 года.

Еще одно постановление определяет порядок размещения общедоступной информации из системы мониторинга в интернете. Публикацией на специальном сайте займется оператор системы. Такие права закреплены за ООО "Оператор-ЦРПТ".

Предполагаемый объем финансирования национальной программы по цифровой экономике на 2019-2024 годы превысит 1,8 триллиона рублей

Единый цифровой контур планируется внедрить в сфере здравоохранения. Он свяжет все информационные системы медицинских организаций друг с другом, причем частные клиники тоже. "К 2022 году все государственные и муниципальные медицинские организации должны будут использовать информационные системы для организации и оказания медицинской помощи, - заявил Дмитрий Медведев. - Это касается и расписания приема врачей, и медицинских карт, большинства других документов".

Между тем

Список украинских граждан и компаний, в отношении которых в России введены санкции, расширен более чем на 200 позиций.

Дмитрий Медведев подписал постановление, уточняющее количество физических и юридических лиц Украины, на которых распространяются санкционные ограничения. Они предусматривают блокирование безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы страны. Документ был утвержден 1 ноября, в него тогда вошли 322 украинских гражданина и 68 компаний. При этом в правительстве отмечали как возможность сокращения списка, так и появления в нем новых лиц.

Во вторник Медведев сообщил в Twitter о расширении перечня. "Это сделано для защиты интересов Российского государства, компаний и граждан России", - написал он. В общей сложности список пополнился более чем на 200 лиц и организаций.