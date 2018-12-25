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25.12.2018 15:09
Рубрика: Власть

Медведев назвал приоритетные направления нацпрограммы "Цифровая экономика"

Текст: Владимир Кузьмин
Глава кабинета министров провел во вторник заседание правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Тема цифровизации всей жизни в России в повестке развития страны приобрела особое значение. Работа на этом направлении объединена в национальную программу "Цифровая экономика", цель которой - создание условий для внедрения современных технологий во всех отраслях. "Предполагаемый объем финансирования нацпрограммы по цифровой экономике на 2019-2024 годы превысит 1,8 триллиона рублей, - подчеркнул Медведев. - Из них более триллиона - это средства федерального бюджета".
Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

В рамках нацпрограммы выделено шесть приоритетных направлений. Цифровой среде необходима современная и гибкая правовая база. На нормативное регулирование предполагается потратить чуть больше 1,5 миллиардов рублей. Это самый низкобюджетный проект цифровизации стран.

Наибольшие затраты потребует создание информационной инфраструктуры для цифровой экономики. Они оцениваются в 772 миллиарда рублей, из которых федеральный бюджет предоставит 413 миллиардов. На эти средства будет создана глобальная инфраструктура передачи, хранения и обработки данных на основе российских решений.

Фото: РИА Новости
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За 143 миллиарда рублей правительство рассчитывает обеспечить цифровую экономику квалифицированными кадрами. России, отметил премьер-министр, сейчас не хватает разработчиков информационных систем, аналитиков, специалистов по информационной безопасности, робототехнике. "Число выпускников с ключевыми компетенциями цифровой экономики за шесть лет должно вырасти почти в четыре раза, а тех, кто поступил в вузы по IT-специальности, - практически в три раза", - обозначил Дмитрий Медведев цели проекта "Кадры для цифровой экономики".

В отдельное направление работы вынесены вопросы информационной безопасности. Затраты на нее составят чуть более 30 миллиардов рублей. "Здесь главную роль играет российское программное обеспечение: будем принимать меры, чтобы у нас свои сервисы рождались, которые могут гарантировать защиту персональных данных, защиту платежных систем", - делает премьер ставку на российские разработки.

Эти и другие цифровые разработки можно и нужно продвигать на международные рынки, решили в правительстве, выделив экспортную составляющую в отдельный проект национальной программы. "Объемы экспорта нашего программного обеспечения, программных решений, к сожалению, небольшие относительно, - констатировал Медведев. Чтобы российские IT-продукты, сервисы пользовались спросом, нужно не только с государством взаимодействовать, но и использовать институты развития, высокотехнологичные компании, продвигать их". Это продвижение оценивается в 450 миллиардов рублей федеральных и внебюджетных средств.

Наконец, шестое направление связано с цифровизацией государственного управления. Планируется развитие сервисов электронного правительства для расширения доступа к государственным услугам онлайн и увеличением их числа. "В 2024 году в цифровой форме будут оказываться 70 процентов государственных услуг для граждан и бизнеса", - ожидает председатель правительства. Государство израсходует на эти цели 235 миллиардов рублей.

Власть Работа власти Госуправление Правительство
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