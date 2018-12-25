МИД: Москва не будет следовать ультиматумам США по ДРСМД

Россия не намерена следовать ультиматумам США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я исключаю такой алгоритм действий с нашей стороны, даже в ситуации, когда мы имели бы какие-то шероховатости с точки зрения своей линии или своей аргументации", - уточнил Рябков. По его словам, у России по ДРСМД полностью открытая позиция, представленная также и публично. Москве не в чем себя упрекнуть. Действовать по указке американцев - просто немыслимая для российской стороны опция.

Рябков также отметил, что Москва еще не получала от Вашингтона официального уведомления о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Однако вряд ли США пересмотрят свое решение, полагает высокопоставленный дипломат. "Каждый свой шаг американцы формулируют и обставляют так, что им из этой колеи все труднее выйти. Думаю, это лишнее свидетельство тому, что обратного хода нет, и настанет момент, когда официальная денонсация произойдет", - заключил заместитель главы МИД РФ.

Напомним, ранее президент Дональд Трамп озвучил, что США хотят выйти из договора РСМД, поскольку якобы Россия нарушает существующие договоренности. Кроме того, ряд стран, обладающих ракетами средней и малой дальности, в первую очередь Китай, не являются участниками этого соглашения.