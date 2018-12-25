Минстрой пока не видит необходимости внедрять новый механизм субсидирования ипотеки, который разрабатывает ведомство. А застройщиков поддерживать будут.

"Рынок ипотечного кредитования пока в государственной поддержке не нуждается", - заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Он отметил, что нужно проанализировать, как закончится год, что будет с макроэкономикой в 2019 году, на сколько увеличится цена квадратного метра, что будет происходить с проектным финансированием, на сколько увеличатся ставки, сколько застройщиков смогут получить кредит. "Очень много вещей нужно будет прояснить, какие-то из них будут требовать вмешательства государства", - сказал министр.

Сейчас спрос на ипотечное кредитование достаточно высокий. "Когда он будет падать, у нас предложение уже готово, мы тут же готовы зайти в минфин", - уточнил Якушев.

В этом году рекордных показателей достигли объемы выдачи ипотеки. По предварительным данным, за 11 месяцев они превысили 1,17 миллиона кредитов на общую сумму 2,37 триллиона рублей, сообщил министр строительства и ЖКХ.

Количество выданных кредитов на 44,4 процента больше, чем годом ранее. А в денежном выражении этот показатель увеличился за год на 58,2 процента. Покупателей квартир на первичном рынке с помощью ипотеки насчитывается 52 процента. Остальные заемщики приобретают вторичное жилье.

Однако по итогам 11 месяцев объем ввода жилья в России снизился на 3,7 процента. "По состоянию на 1 декабря введено 58,2 миллиона кв. метров жилья", - отметил он. При этом объем ввода в области индустриального домостроения снизился на 11,2 процента.

За 11 месяцев россияне взяли 1,17 миллиона кредитов на общую сумму 2,37 триллиона рублей

Министр назвал падение объемов ожидаемым. И объяснил это вводом проектов, которые были запущены в 2014-2015 годах, когда многие застройщики испытывали трудности и не слишком охотно начинали новые стройки. Итоговый ввод жилья будет ниже прошлогоднего показателя. "Мы рассчитываем, что по этому году ввод составит порядка 75 миллионов кв. метров", - заявил Якушев. В 2017 году было построено 78,6 миллиона кв. метров жилья.

Для поддержки застройщиков в 2019 году планируется направить средства на более 130 проектов социальной инфраструктуры из 42 регионов. Федеральные субсидии позволят построить 68 общеобразовательных учреждений, 2 поликлиники и 60 дорог. В 2018 году финансирование было направлено 33 регионам на строительство 92 школ, 3 поликлиник и 37 автомобильных дорог.

"Умный" счетчик

Интеллектуальная система учета электроэнергии и внедрение "умных" счетчиков во всех домах и на предприятиях дадут существенную экономию энергетикам и государству. Об этом рассказал министр энергетики России Александр Новак.

"Мы подсчитали, что если потери будут снижены хотя бы на 20 процентов от сегодняшнего уровня (а сегодня они составляют около 10 процентов от выработки энергии), то это даст экономию от 70 до 80 миллиардов рублей в год. Это значительные цифры, это то, что пойдет в качестве экономии на обновление инфраструктуры", - рассказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24". Закон, который вводит понятие "интеллектуальный учет электроэнергии", уже принят Госдумой.

Подготовила Александра Воздвиженская