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Рубрика: Общество

Минздрав: Бесплатная диспансеризация взрослого населения станет ежегодной

Текст: Ирина Невинная
Минздрав готовит проект приказа о порядке прохождения диспансеризации, которая станет ежегодной. Об этом сообщили сегодня в министерстве. Сейчас раз в год бесплатную диспансеризацию проходят дети и подростки, а взрослое население имеет право на бесплатное комплексное профилактическое обследование раз в три года.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Ежегодные профилактические осмотры предусмотрены национальным проектом "Здравоохранение" и входящим в него федеральным проектом "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи". В министерстве сообщают, что к 2024 году ежегодную диспансеризацию будут проходить до 102 млн человек.

Фото: Владимир Астапкович / ТАСС
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"Особое внимание будет уделено старшей возрастной группе россиян. В течение ближайших 6 лет охват диспансерным наблюдением лиц, у которых в ходе профосмотров будут впервые выявлены заболевания, должен будет составить 70 процентов", - уточняется в сообщении министерства.

Порядок проведения диспансеризации будет согласован с принятыми поправками в Трудовой кодекс, согласно которым работоспособное население получит право на дополнительный свободный от работы день с сохранением среднего заработка раз в три года, а работники предпенсионного и пенсионного возраста - ежегодно и два дня.

Все мероприятия профилактической медицины в первичном звене здравоохранения будут делиться на три группы: диспансеризацию определенных групп взрослого населения, профилактический осмотр, диспансерное наблюдение, уточнили в Минздраве.

Первый этап диспансеризации - это профилактический медицинский осмотр, по результатам которого определяется необходимость дополнительного углубленного обследования состояния здоровья граждан. На втором этапе выполняются необходимые лабораторные и диагностические исследования, главная цель которых - выявление заболеваний и факторов риска их возникновения.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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В случае, если гражданин нуждается в диспансерном наблюдении врачом-специалистом по профилю заболевания и такой врач-специалист отсутствует в медицинской организации первичного звена, врач-терапевт должен направить пациента на консультацию в другое медучреждение. Для этого в случае необходимости будут использоваться телемедицинские технологии. В дальнейшем лечащий врач будет наблюдать больного по согласованию и с учетом рекомендаций врача-специалиста.

В Минздраве также напомнили, что страховые компании обязаны напоминать гражданам о необходимости и сроках проведения диспансеризации. Обычно для этого используется смс-рассылка и приглашения по телефону.

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