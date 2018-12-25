Ежегодные профилактические осмотры предусмотрены национальным проектом "Здравоохранение" и входящим в него федеральным проектом "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи". В министерстве сообщают, что к 2024 году ежегодную диспансеризацию будут проходить до 102 млн человек.
"Особое внимание будет уделено старшей возрастной группе россиян. В течение ближайших 6 лет охват диспансерным наблюдением лиц, у которых в ходе профосмотров будут впервые выявлены заболевания, должен будет составить 70 процентов", - уточняется в сообщении министерства.
Порядок проведения диспансеризации будет согласован с принятыми поправками в Трудовой кодекс, согласно которым работоспособное население получит право на дополнительный свободный от работы день с сохранением среднего заработка раз в три года, а работники предпенсионного и пенсионного возраста - ежегодно и два дня.
Все мероприятия профилактической медицины в первичном звене здравоохранения будут делиться на три группы: диспансеризацию определенных групп взрослого населения, профилактический осмотр, диспансерное наблюдение, уточнили в Минздраве.
Первый этап диспансеризации - это профилактический медицинский осмотр, по результатам которого определяется необходимость дополнительного углубленного обследования состояния здоровья граждан. На втором этапе выполняются необходимые лабораторные и диагностические исследования, главная цель которых - выявление заболеваний и факторов риска их возникновения.
В случае, если гражданин нуждается в диспансерном наблюдении врачом-специалистом по профилю заболевания и такой врач-специалист отсутствует в медицинской организации первичного звена, врач-терапевт должен направить пациента на консультацию в другое медучреждение. Для этого в случае необходимости будут использоваться телемедицинские технологии. В дальнейшем лечащий врач будет наблюдать больного по согласованию и с учетом рекомендаций врача-специалиста.
В Минздраве также напомнили, что страховые компании обязаны напоминать гражданам о необходимости и сроках проведения диспансеризации. Обычно для этого используется смс-рассылка и приглашения по телефону.