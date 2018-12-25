Много фото: назван самый стильный мужчина 2018 года

26-летний американский певец, композитор и актер Ник Джонас признан самым стильным мужчиной 2018 года. По крайней мере, по версии "глянца" GQ.

Артист, известный ролью Йена Райта в сериале "Гавайи 5.0", вышел в лидеры по результатам голосования читателей, проходившего на сайте издания. Пользователям было предложено выбирать из 64 кандидатов. Среди которых оказались, к слову, такие видные мужчины, как Джефф "Муха" Голдблюм, Райан "Дэдпул" Рейнольдс и Райан Гослинг.

При этом публикой особо отмечено то костюмированное шоу, которое Джонас и актриса Приянка Чопра устроили из своей свадьбы, прошедшей 1 декабря 2018 года в Индии, на родине невесты, и описываемой как "нескончаемый модный показ".

Комментируя присуждение "титула" в своем Instagram, актер сообщил подписчикам, как действительно рад, что его "неутомимое стремление быть стильным" наконец-то признали. И призвал коллег также поднажать в данном направлении.

Певец заверил, что будет "носить корону с гордостью в сердце". Пожелав всем хорошо отметить грядущие праздники и оставаться стильными.

Николас Джерри "Ник" Джонас родился в Далласе, Техас. Карьеру начал как один из участников бойз-бенда Jonas Brothers, где выступал со своими старшими братьями Джо и Кевином. На экранах - с 2007-го. Снялся в фильмах и сериала "Ханна Монтана", "Мистер Саншайн", "Последний настоящий мужчина", "Джуманджи: Зов джунглей".