Могут ли повториться истории с выселением онкобольных детей?

Подводя итоги года, мы отмечаем самые высокие и низкие поступки года. Безусловно, "моральным срывом", провалом совести можно назвать историю с выживанием из жилого дома на улице Миклухо-Маклая родителей с онкобольными детьми, лечащимися неподалеку. Что за этим? Дикая необразованность? Средневековые представления о болезнях? Сорванный моральный иммунитет?

Вмешался даже Следственный комитет. Но несмотря на то, что он, фонд Чулпан Хаматовой "Подари жизнь" и Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева защитили право онкобольных детей жить на съемных квартирах в Москве, стали зреть новые скандалы такого же рода.

"Рак не заразен". Этот слоган-объявление висит в подъездах дома на улице Миклухо-Маклая в Москве. Того самого дома, старшая по подъезду которого, Елена Аллина, 9 декабря организовала сбор подписей за выселение из арендного жилья двух семей с онкобольными детьми. Из 178 квартир 41 семья-квартира поставила подпись "за". "Я живу здесь 30 лет, знаю многих из тех, кто подписал петицию, и тех, кто подписал, а потом отозвал подписи, - вздыхает жительница дома Зинаида Епифанцева. - Стыдно за тех, кто сравнивает рак со СПИДом и несет чушь о заражении через воздух. Но проблема в том, что многие из тех, кто отозвал свои подписи, до сих пор считают, что поступили правильно, когда ставили их".

Пока сочувствующие детям жильцы дома расклеивают листочки-слоганы "Рак не заразен", у скрытых инициаторов выселения новая инициатива: "освободить квартиры" должны не семьи больных детей, а арендатор - фонд "Подари жизнь".

"Ничего у них не выйдет, - говорит хозяйка сдаваемой фонду квартиры Светлана Путинцева. - Все документы на аренду оформлены по закону. СК РФ четко разъяснил: в действиях некоторых жильцов есть признаки нарушения прав несовершеннолетних. Но дети все знают и запуганы". Женщина подтвердила, что одна семья квартиру освободила, но не из-за протестов - закончился срок лечения. Вторая в квартире осталась, но после вмешательства СК РФ. Однако и недовольные жильцы сдаваться не собираются. Теперь у них новая версия - детям нужны комфортные условия медицинского стационара, а не "ссылка" по разным концам Москвы. Хотя больные лейкозом именно так и лечатся: проходят химиотерапию, выписываются, живут дома или на квартире, снова ложатся в стационар. "Поймите нас правильно, - говорит Антон Г. (фамилию называть отказался. - Прим. "РГ"), - люди боятся. Вот вы хотели бы жить в доме, где есть хоспис или ресторан? Или даже частный детский сад, как в соседнем доме? Так не должно быть. Дом - для жизни, а не для бизнес-проектов". Но это бессовестное лукавство. Фонд "Подари жизнь" совсем не бизнес-структура. И позиция "За МКАД их с нашего благополучного двора!" - это не по-людски. Уполномоченный по правам ребенка Москвы Евгений Бунимович называет инициативу с попыткой выселения больных детей "людоедской" и вызывающей "брезгливость и отторжение".

Если больным детям не дадут жить в арендованном жилье, на их защиту встанет закон

- Но если детям не дадут жить в арендуемом жилье, мы по закону будем обязаны вмешаться, - говорит детский омбудсмен Москвы. - У жильцов домов нет права запрещать сдачу квартир. Но тут, к сожалению, налицо сочетание агрессии, невежества и желания бороться за свои выдуманные "права".

А между тем в еще одном доме Москвы - на улице Москворечье, из трехкомнатной съемной квартиры пытаются выселить семью Марии Селезневой из Удмуртии. Она с 14-летним сыном Димой специально поселилась рядом - с онкоцентром имени Блохина. До Селезневых, предыдущим жильцам, глава местного "домкома" запретила как "лысым в масках" пользоваться лифтом. И семья съехала. Теперь "домком" направил жалобу участковому. На сей раз подозрение пало на хозяина квартиры, который "незаконно зарегистрировал приезжих".

Мнение

Евгений Водолазкин, писатель:

- Как раз на днях я проводил благотворительное выступление в пользу детей больных раком в Петербурге. Онкология - это ужасно и для детей, и для их родителей. Чтобы понять, что это за опыт, советую всем прочитать книгу ученицы митрополита Антония Сурожского Фредерики де Грааф "Разлуки не будет. Как пережить смерть и страдания близких". Швейцарка по происхождению, она много лет работает в Московском хосписе. Книгу нужно прочитать, чтобы растопить сердце. Чтобы люди вместо механической реакции попытались хоть чуть-чуть проникнуться чужой болью. Когда человек заболевает или когда заболевает, не дай Бог, ребенок он оказывается отделенным огромной стеклянной стеной. И это при том, что многие хотят помочь и помогают таким больным. Но стена все равно существует. А когда люди сталкиваются с бездушием - стена из стеклянной превращается в бетонную. Я далек от того, чтобы призывать обычных людей к героизму. Героем становятся по внутренним побуждениям. Но в данном случае речь идет просто о здравомыслии. Рак действительно не заразен, и все, что от нас требуется, - это немного сострадания. Немного сердца.

Вокруг нас уже есть люди с полностью отключенными чувствами. На выступлении сотрудники благотворительного фонда рассказывали мне, как реагируют некоторые люди на рассказы о болезни детей: "Все-все-все, прекратите, мы вам дадим денег, подробностей не надо". Но рассказывать-то о болезни как раз надо. И надо это слушать. Выслушивая боль чужих людей, ты частично делишь с ними эту боль, через понимание. А следующий шаг, после нежелания выслушать, - это полная "несознанка", сосредоточение на своих неграмотных домыслах вроде тех, что рак заразен, а "лысые люди в масках" не должны ездить в наших лифтах и т.д. С людьми, чьи сердца загрубели, очень тяжело иметь дело. Они воспроизводят глупости, как механическое пианино. Я не стал бы требовать от обычных людей, чтобы они брали к себе в дом семью с больным ребенком. Когда человек берет больше, чем он может понести, он надрывается, и это кончается крахом. Но в этой ситуации нужно лишь быть немного милостливее. Когда человек способен взять больного за руку и вести себя по-человечески, это настолько поднимает и просветляет его самого, он начинает чувствовать себя другим человеком. Это удивительное чувство. Энергия добра очень сильна, но, к сожалению, не так мобильна, как энергия зла. Мгновенно образованная круговая оборона с подписями против детей в доме на улице Миклухо-Маклая еще раз подтверждает, что зло очень мобильно. Оно распространяется мгновенно. Добро в каких-то позициях менее поворотливо, но мощь его велика. И она изменяет людей, просветляет их.

Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка:

- Честно сказать, не поверила своим глазам, читая сообщения по этой теме. Сначала подумала, что речь идет о помощи! Неужели в 21 веке такое возможно? Сама идея сбора подписей по такому поводу выглядит кощунственно. Это не просто человеческая безграмотность, это черствость, безразличие и невежество.

Стыдно, что такое в принципе стало возможным. Стыдно даже обсуждать нелепые действия жильцов этого подъезда. Печально, что в то время, когда весь цивилизованный мир думает над тем, как еще можно помочь таким детям, учреждают благотворительные фонды, собирают средства, помогают организовать и оплатить дорогостоящее лечение, приходят к детям в больницы, устраивают им всевозможные праздники и концерты - и никто не боится заразиться - вместе с тем соседи хотят выселить детей с тяжелыми заболеваниями под предлогом якобы возможного заражения.

Ведущие доктора, профессора центра им. Димы Рогачева уже заявили, что никакой угрозы обществу и в данном случае жильцам этого дома (подъезда) онкобольные дети не представляют, и они не только могут, но и должны находиться в обществе для лучшей социализации.

Многие фонды, оказывающие помощь таким семьям, снимают квартиры для приехавших на лечение пациентов недалеко от медцентров - это сложившаяся практика, ничего противозаконного здесь нет. Наоборот, это прямое действие самого главного закона - заботы друг о друге. Скорее, именно действия инициаторов такого сбора подписей под петицией могут стать нарушением ими прав несовершеннолетних, так как носят дискриминационный характер в отношении этих семей и детей.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"