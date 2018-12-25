Набиуллина назвала целью ЦБ сделать выгодными сбережения в рублях

Задача Банка России - сделать выгодным хранение сбережений в России в рублях. Об этом в интервью KP.Ru рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Каждый человек имеет право выбирать, как распоряжаться своими сбережениями, должен сам решать, в чем ему выгодно хранить сбережения. Наша задача - сделать так, чтобы ему было выгодно хранить в рублях", - сказала она. Для этого ЦБ старается сдерживать инфляцию, которая может обесценить сбережения и снизить покупательсткую способность зарплат. "Когда ниже инфляция, люди больше хранят деньги в национальной валюте. Мы это видим и в России, и на примере других стран", - говорит Набиуллина.

Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в десяти крупнейших банках России к концу ноября составляла 7,32 процента, инфляция - 3,8 процента, то есть реальная процентная ставка составляет в среднем 3,52 процента.