Названы лауреаты "Серебряной лани"

Как всегда в конце декабря Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) называет лучших спортсменов, тренера и команду уходящего года, определенных в результате традиционного опроса спортивных репортеров. Лауреатами "Серебряной лани" стали: Александр Большунов (лыжи), Артур Далалоян (гимнастика), Павел Дацюк (хоккей), Артем Дзюба (футбол), Алина Загитова (фигурное катание), Климент Колесников (плавание), Мария Ласицкене (легкая атлетика), Екатерина Румянцева (паралимпиец - лыжи, биатлон), Абдулрашид Садулаев (вольная борьба), Дарья Шмелева (велоспорт).

Лучший тренер - Станислав Черчесов.

Лучшая команда - сборная России по футболу.

Но вот что интересно: мнения профессиональных выборщиков были как никогда разнообразны. Возможно, этот олимпийский год не выдвинул явного фаворита? Быть может, не появилось и крупной фигуры, за которую бы единогласно отдали голоса все участники опроса?

Правда, в самом начале голосования казалось, что таким лидером станет фигуристка Алина Загитова. Но стоило олимпийской чемпионке проиграть финал Гран При, как ее имя все реже попадало в число избранных. Спортивные репортеры словно предчувствовали ее неудачу на декабрьском чемпионате России. Журналисты, да и не только, строги в оценках, а спорт - не тот вид деятельности, где позволено долго и спокойно почивать на лаврах.

Ведя подсчеты, мы с президентом Клуба спортивной истории и статистики Александром Любимовым лишь дивились тому, как моментально меняются предпочтения. Вот доходит до финала женская сборная России по гандболу, и все обязательно называют фамилии лучшего бомбардира чемпионата Анны Вяхиревой и тренера Евгения Трефилова. Следует проигрыш француженкам в финале - и две фамилии исчезают из присланных на следующее утро протоколов.

Пожалуй, более стабильным было продвижение к званию сильнейшей команды и лучшего тренера, где футбольная сборная и ее наставник Станислав Черчесов уверенно продвигались к лауреатству. И снова повод удивиться: казалось Артему Дзюбе легче легкого ворваться в десятку. Но тут произошел разброс в мнениях. До самого последнего бюллетеня с Дзюбой на равных соперничали Игорь Акинфеев, Марио Фернандес и, что все же несколько неожиданно, чуть подотставший Сергей Игнашевич. Однако присутствие трех футбольных лауреатов вполне закономерно. Давненько не выходили мы в четвертьфинал Кубка мира.

Интересно, что выигравшая олимпийское золото хоккейная сборная заняла в списке лучших команд второе место, здорово уступив футболистам. Не слишком логично, но Его Величество Футбол на этот раз затмил всех остальных. Да и опять разделились голоса: в обладатели "Серебряной Лани" предлагались Овечкин и Капризов. Видимо, выбор Павла Дацюка закономерен. Он и капитан, и душа сборной, и ее ветеран, внесший огромный вклад в долгожданную победу.

Определенным прорывом можно считать появление в списке лучших Дарьи Шмелевой. Как же хочется верить в возрождение российского велоспорта. А Мария Ласицкене превращается в символ нашей легкой атлетики, прижатой чужими спортивными чиновниками к земле, но усилиями Ласицкене парящей в высоте.

Опрос еще в прошлом году превратился в международный. На сей раз в нем участвовали представители Белоруссии, Казахстана, Греции, Румынии, Венгрии… Все иностранцы обязательно указывали в анкетах две фамилии. Ласицкене, что неудивительно, и Загитовой. Фигурное катание - вид спорта зимний, но и в теплой Греции знают о победах Алины.

"Серебряные лани" будут вручены победителям в Олимпийском комитете России в феврале.