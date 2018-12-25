Нефтяники пожаловались правительству на дорогой металлопрокат

Правительство поручило Минпромторгу и ФАС проверить цены на трубы и металлопрокат до 31 января 2019 года и выяснить, не нарушают ли производители антимонопольное законодательство.

Такое решение появилось после совещания о ситуации на рынке нефтепродуктов, где компании высказали недовольство ростом цен на трубы нефтегазового сортамента. В начале декабря жалобу в ФАС по этому поводу уже подал ЛУКОЙЛ. Теперь к его позиции присоединился и "Сургутнефтегаз". Нефтяники недовольны, что трубы дорожают, когда им самим приходится сдерживать рост цен на топливо.

Как пояснил "РГ" Игорь Малышев, директор Фонда развития трубной промышленности, цены на трубы действительно выросли, но по объективным причинам: в последние два года резко выросла стоимость металлолома - основного сырья для производства труб. Так, если в 2016 году средняя цена была равна 12 тысячам рублей за тонну, то в конце осени 2018-го она достигала 20 тысяч. Рост от года к году составил 35 процентов.

Кроме того, в 2018 году на 20 процентов выросла цена ферросплавов. Загрузка электросталеплавильных печей на предприятиях невелика - всего 60 процентов, и этот факт тоже вносит свою лепту в себестоимость конечной продукции. Но, несмотря на подорожание, российские насосно-компрессорные и обсадные трубы остаются самыми дешевыми в мире: их цена на 20 процентов ниже, чем в Китае, и вдвое ниже, чем в США.

В новом году минпромторгу придется заняться еще одной проблемой, связанной с производством и использованием труб - распространением контрафакта. Из-за дороговизны новых труб процветает дело так называемых реставраторов, которые приводят в товарный вид уже использованные в нефтегазовом секторе и списанные трубы и продают их.

Объем выручки теневого рынка труб в России составляет 40 миллиардов рублей в год

"Внешне такая труба практически не отличается от новой, но ее механические свойства значительно ухудшаются в процессе первичной эксплуатации, так что надежной ее назвать нельзя. Тем не менее эти трубы попадают на вторичный рынок, зачастую по поддельным сертификатам", - прокомментировал Игорь Малышев "РГ".

Как правило, такой товар стоит дешевле, и поэтому через систему госзакупок его покупают для государственных и муниципальных нужд. Отсюда и бесчисленные протечки на водо- и теплопроводах: за последние пять лет ФРТП зафиксировал более 2800 аварий, ущерб от которых оценивается в 8,8 миллиарда рублей. От разливов кипятка на теплосетях погибли 43 человека и 144 получили травмы. По оценкам ФРТП, доля отреставрированных труб на внутреннем рынке достигает 10 процентов, или миллиона тонн в год. Их производят более 200 предприятий. Объем выручки теневого рынка ежегодно составляет около 40 миллиардов рублей.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов уже предлагал ввести обязательную маркировку труб, чтобы пресечь проникновение на рынок контрафакта. Трудность заключается в том, что пока нет технологии, позволяющей сравнительно недорого наносить цифровые метки на трубы.

Как пояснил "РГ" Реваз Юсупов, замгендиректора Центра развития перспективных технологий, который занимается внедрением маркировки, стоимость нанесения меток на партию товара может варьироваться от 800 до 37 000 евро, но подбирать наиболее подходящую технологию нужно для каждого производства индивидуально. С трубниками такая работа пока не проводилась.