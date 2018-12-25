НХЛ признала 600-й гол Овечкина лучшим в 2018 году

Гол капитана "Вашингтона" Александра Овечкина в ворота "Виннипега" в мартовском матче этих команд признан лучшим в 2018 году в Национальной хоккейной лиге.

Надо сразу оговориться: рейтинг лучших и самых красивых голов в НХЛ не одно и то же. Заброшенные шайбы здесь оцениваются не только по эстетическим параметрам, но и с точки зрения исторической важности. В упомянутом матче, завершившемся победой "Вашингтона" со счетом 3:2, Овечкин отличился дважды. Сами по себе оба гола получились рабочими. Особенно второй, когда форвард ударно поработал на "пятаке", буквально протолкнув шайбу мимо вратаря. Зато этот гол стал 600-м в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру хоккеиста. И этот факт перевесил все остальное.

В топ-10 гол Овечкина опередил 400-ю шайбу в лиге канадского центрфорварда "Питтсбурга" Сидни Кросби, пента-трик с пяти бросков юного финского снайпера "Виннипега" Патрика Лайне и, наконец, гол Ларса Эллера, который принес "Вашингтону" победу в Кубке Стэнли-2018.

Для понимания эпохальности того, что сделал Овечкин, наверное, уместно вспомнить основные факты, связанные с достижением хоккеиста. Александр стал 20-м игроком, забросившим в НХЛ 600 шайб. Для этого ему понадобилось 990 игр. Только трое смогли забить столько же быстрее: Уэйн Гретцки (718 игр), Марио Лемье (719) и Бретт Халл (900).

Чтобы пройти дистанцию между отметками в 500 и 600 голов, россиянину потребовалось всего 189 матчей. По этому показателю он занимает пятое место в истории, которое делит с Майком Гартнером. Впереди только Лемье (114 игр), Гретцки (143), Марсель Дионн (146) и Бобби Халл (171).

И еще немного статистики: Саша оказался всего лишь шестым игроком в истории НХЛ, сумевшим покорить отметку в 600 шайб, играя за один клуб. Ну и, наконец, если брать зачет европейцев, выступающих за океаном, Овечкин стал четвертым игроком из Старого Света, добравшимся до 600 голов. Ранее этот рубеж миновали чех Яромир Ягр (766), а также финские хоккеисты Теему Селянне (684) и Яри Курри (601).

В нынешнем сезоне Александр Овечкин настрелял уже 29 шайб и привычно возглавляет таблицу бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. А всего у 33-летнего Ови на данный момент 636 голов. Если Александр продолжит огорчать вратарей соперников в том же темпе, то новый юбилей совсем не за горами.