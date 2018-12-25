Новак пообещал стабилизацию рынка нефти в первой половине 2019 года

Окончание текущего года - не самый удачный период для оценки рынка нефти, так как на него оказывают влияние нефундаментальные факторы.

Определить реальное положение вещей можно будет только в следующем году. Такое мнение выразил в эфире телеканала "Россия 24" министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мне кажется, что в течение первого полугодия в результате тех совместных действий, которые были закреплены соглашением в декабре этого года в Вене между странами ОПЕК и не ОПЕК, ситуация будет более стабильная, более сбалансированная. Летом будет рост спроса традиционный, и поэтому рынок, на мой взгляд, будет сбалансирован", - сказал министр.

С начала октября стоимость нефти Brent неуклонно падает в цене. На пике этого года за баррель давали 86 долларов, сейчас - чуть более 50. Несколько волн снижения, несмотря на продление сделки ОПЕК+ о регулировании мировой нефтедобычи, вызваны опасениями инвесторов о замедлении темпов роста экономики, а усилены они были в конце декабря спекулятивным фактором.

"В краткосрочной перспективе, если цена на нефть Brent пробьет уровень поддержки 50 долларов при усилении напряжения на финансовом рынке, то цена пойдет дальше вниз и даже может достигнуть 40-45 за баррель, - полагает аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова. - Тем не менее стоит предположить, что после рождественских каникул и в преддверии Нового года напряжение на рынках пойдет на спад".