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25.12.2018 16:50
Рубрика: Экономика

Новак пообещал стабилизацию рынка нефти в первой половине 2019 года

Текст: Александра Воздвиженская
Окончание текущего года - не самый удачный период для оценки рынка нефти, так как на него оказывают влияние нефундаментальные факторы.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Определить реальное положение вещей можно будет только в следующем году. Такое мнение выразил в эфире телеканала "Россия 24" министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мне кажется, что в течение первого полугодия в результате тех совместных действий, которые были закреплены соглашением в декабре этого года в Вене между странами ОПЕК и не ОПЕК, ситуация будет более стабильная, более сбалансированная. Летом будет рост спроса традиционный, и поэтому рынок, на мой взгляд, будет сбалансирован", - сказал министр.

Фото: depositphotos.com
Экономисты спрогнозировали падение нефти Brent до 28 долларов

С начала октября стоимость нефти Brent неуклонно падает в цене. На пике этого года за баррель давали 86 долларов, сейчас - чуть более 50. Несколько волн снижения, несмотря на продление сделки ОПЕК+ о регулировании мировой нефтедобычи, вызваны опасениями инвесторов о замедлении темпов роста экономики, а усилены они были в конце декабря спекулятивным фактором.

"В краткосрочной перспективе, если цена на нефть Brent пробьет уровень поддержки 50 долларов при усилении напряжения на финансовом рынке, то цена пойдет дальше вниз и даже может достигнуть 40-45 за баррель, - полагает аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова. - Тем не менее стоит предположить, что после рождественских каникул и в преддверии Нового года напряжение на рынках пойдет на спад".

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Цена на нефть
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