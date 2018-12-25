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Рубрика: Власть

Новак: РФ гарантирует поставки газа в Европу при любых обстоятельствах

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Россия готова поставлять газ в Европу в рамках долгосрочных контрактов даже, если к декабрю 2019 года не удастся договориться с Киевом о транзите российского "голубого топлива".

Об этом в интервью газете "Коммерсант" сообщил министр энергетики России Александр Новак. Он отметил, что поставка газа из России по подписанным "Газпромом" долгосрочным контрактам гарантирована при любых обстоятельствах. Европейские потребители "будут обеспечены необходимым объемом".

Фото: depositphotos.com
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Новак подчеркнул, что конструктивный диалог с Украиной не дают наладить судебные тяжбы между "Газпромом" и "Нафтогазом", в частности постоянные попытки взыскать с российской компании деньги и имущество. Сейчас решается вопрос о расторжении контрактов, а "Газпром" готов рассмотреть возможность подписания мирового соглашения, которое бы удовлетворило обе стороны.

Министр также добавил, что важным вопросом в переговорах является объем транзита российского газа, который может пойти через Украину после 2019 года в случае заключения нового контракта. Россия готова продолжить транзит и после 2019 года, но при условии, "что такой вариант будет конкурентен по отношению к другим маршрутам поставки газа в Европу", - отметил Новак.

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