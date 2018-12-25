. События года 2018

За 10 месяцев 2018 года выдано 1,17 млн кредитов на 2,37 трлн рублей, свидетельствуют данные предварительной оценки ДОМ.РФ и FRG развития рынков ипотеки и жилья за 10 месяцев 2018 года. Ставка по ипотеке в октябре сохранилась на уровне - 9,41 процентов. Но многие банки уже приняли решение о повышении ставок. С учетом срока действия ранее полученных одобрений (в среднем - 3 месяца) и времени на оформление кредита, повышение отразится на выдаче кредитов с декабря.

Кроме того аналитики прогнозируют дальнейшее подорожание ипотеки, что заставляет людей торопиться с получением кредита.

В ноябре россияне взяли ипотечных кредитов на сумму около 300 млрд руб., что на 29 процентов превышает уровень ноября 2017 года. Таким же был объем выдачи кредитов в октябре. По итогам года ожидается рекордный объем выдачи кредитов. ДОМ.РФ сохраняет прогноз объема выдачи ипотеки по итогам 2018 года в 3 трлн руб.

За 10 месяцев 2018 года с ипотекой заключено 56 процентов сделок в новостройках и 47 процентов сделок на вторичном рынке жилья. Доля кредитов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней находится на историческом минимуме в 1,85 процентов.