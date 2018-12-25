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События года
Рубрика: Экономика
Проект: События года 2018

25.12.2018 10:57
Текст: Ирина Жандарова

Объем выдачи ипотечных кредитов установил новый рекорд

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

За 10 месяцев 2018 года выдано 1,17 млн кредитов на 2,37 трлн рублей, свидетельствуют данные предварительной оценки ДОМ.РФ и FRG развития рынков ипотеки и жилья за 10 месяцев 2018 года. Ставка по ипотеке в октябре сохранилась на уровне - 9,41 процентов. Но многие банки уже приняли решение о повышении ставок. С учетом срока действия ранее полученных одобрений (в среднем - 3 месяца) и времени на оформление кредита, повышение отразится на выдаче кредитов с декабря.

Фото: depositphotos.com
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Кроме того аналитики прогнозируют дальнейшее подорожание ипотеки, что заставляет людей торопиться с получением кредита.

В ноябре россияне взяли ипотечных кредитов на сумму около 300 млрд руб., что на 29 процентов превышает уровень ноября 2017 года. Таким же был объем выдачи кредитов в октябре. По итогам года ожидается рекордный объем выдачи кредитов. ДОМ.РФ сохраняет прогноз объема выдачи ипотеки по итогам 2018 года в 3 трлн руб.

За 10 месяцев 2018 года с ипотекой заключено 56 процентов сделок в новостройках и 47 процентов сделок на вторичном рынке жилья. Доля кредитов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней находится на историческом минимуме в 1,85 процентов.

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