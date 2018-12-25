Огонь! Россияне оценили календарь от Минобороны

Опубликованный Министерством обороны РФ календарь на 2019 год стал одним из главных событий вторника - редкое достижение для корпоративной печатной продукции. .

Фотографии российской боевой техники и военных с оружием снабжены армейскими шутками. Зрителям явно понравилось.

- Огонь! Это 5! Слоганы жгут! - пользователи не скупятся на высокие оценки. Меньше чем за день только на официальных аккаунтах Минобороны календарь собрал тысячи просмотров, сотни перепостов и комментариев.

- Отличная вещь получилась, повеселила хмурым утром, - написала Тамара Рыбакова.

- Красавцы. Над ПК и вафельницей всплакнул. Сделайте, плз, в бумаге - отличный подарок был бы, - попросил Иван Гончаров.

После смайликов с поднятым большим пальцем чаще всего встречается вопрос: где можно купить календарь. В электронном виде "веселые картинки" доступны для скачивания на страницах Минобороны в соцсетях.