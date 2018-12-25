Что будет с ценами на продовольствие, рассказала в ходе "горячей линии" в "РГ" заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

Оксана Николаевна, через неделю Новый год. Перед праздником цены на продукты традиционно растут. Какая будет продовольственная инфляция по итогам этого года и что нас ждет в следующем году?

Оксана Лут: Мы не ожидаем какого-то увеличения цен, потому что нет никаких серьезных предпосылок для дефицита продовольствия. В уходящем году был получен достаточно хороший урожай. Зерна собрали немного меньше, чем в прошлом году, но все же это больше, чем в среднем за последние пять лет. Получен рекордный урожай тепличных овощей, масличных культур. По молоку мы первый год, по статистике, наконец-то показали увеличение производства и в дальнейшем также планируем рост. Наши томаты и огурцы уже стоят дешевле импортных. Отмечается снижение цен на свинину. Производители сформировали необходимые запасы продукции. Предложение расширяется, а цены падают. Надеемся, что перед праздниками потребители смогут получить более дешевые продукты для своего новогоднего стола.

С 16 января 2019 года производители должны маркировать продукцию, содержащую заменители молочного жира

Новый год сложно представить без вина, особенно шампанского. У нас есть надежда когда-нибудь делать достойное конкурентоспособное российское вино?

Оксана Лут: У нас уже есть хорошие "тихие" и шампанские вина, например, Совиньон Блан. Достойные российские шампанские вина можно купить в категории до 500 рублей. Но важно, чтобы потребители знали о наших качественных винах. Для этого мы совместно с минпромторгом и Роскачеством запустили проект "Винный гид России".

На днях Роскачество завершило оценку "тихих" и шампанских российских вин. Проверяли продукцию в ценовой категории от 200 до 1000 рублей за бутылку как раз для того, чтобы дать информацию потребителям перед Новым годом. Получилось, что качество 76 процентов наших вин превышает уровень ГОСТа, то есть средний уровень. В итоге принято решение внести в "Национальный гид" 37 вин, чтобы познакомить с этими напитками потребителей.

Виноделие в России переживает подъем. За 9 месяцев этого года объем розничных продаж российских "тихих" вин вырос на 3%, а шампанских - на 0,5 процента. Минсельхоз максимально увеличивает объем господдержки отрасли. В этом году выделили около полутора миллиардов на закладку виноградников и уход за ними, а в следующем году поддержка увеличится до 3 миллиардов. Ожидаем, что производство винограда и хороших российских вин будет расти с каждым годом.

Еще один вопрос о качестве продуктов, молочных. По закону, если продукция произведена с заменителем молочного жира, производители теперь должны это указывать на упаковке. Но что-то в магазинах так и не видно пачек с опознавательными знаками.

Оксана Лут: Нормы действуют, но был переходный период. С января он заканчивается. Если продукция содержит заменители молочного жира, то это обязательно должно быть указано, причем на лицевой стороне упаковки и в отдельной рамке. С 16 января 2019 года производители должны уже маркировать. Посмотрим, как будет реагировать потребитель на эту продукцию.

Россия увеличивает экспорт продовольствия. Существует мнение, что все лучшее мы отправим за рубеж, а сами останемся с товарами нелучшего качества. Для таких опасений есть основания?

Оксана Лут: У нас в целом качество продукции находится на приемлемом уровне, и каждый год оно повышается. Естественно, качественной продукцией в первую очередь должны быть обеспечены наши потребители. Сейчас стоит большая глобальная цель по увеличению экспорта более чем в два раза, поэтому наша задача и задача участников отрасли производить качественную продукцию, которой должно хватить всем.

Полный текст "горячей линии" с заместителем министра сельского хозяйства Оксаной Лут читайте в следующих номерах "Российской газеты".

Эксперты выявили лучшие российские вина

Специалисты Роскачества оценивали российские вина по стобалльной системе в соответствии с международной шкалой Всемирной организации винограда и вина (OIV). Использовалась принятая во всем мире органолептическая оценка.

Экспертизу вин проводила специальная дегустационная комиссия, в которую вошли 22 российских и два международных эксперта с большим опытом работы в сенсорной оценке вин. Всего для проверки закупили 300 торговых марок вин. Хорошим, в соответствии с российским ГОСТом, считается вино, которое набрало в сумме не менее 71 балла. Но экспертная комиссия Роскачества для "Винного гида" применила более жесткие критерии - 78 баллов.

В результате в первый этап "Гида" попало лучшее игристое вино восьми предприятий Крымского полуострова и Краснодарского края, которые смогли подтвердить российское происхождение винограда.

Качественные российские вина, стоимостью до 500 рублей за бутылку, выпускаются по технологии вторичного брожения в больших емкостях производителями, которые обладают виноградниками площадью более тысячи гектаров. А вот вина высокого качества, изготовленные классическим методом, то есть с вторичным брожением и выдержкой в бутылке, как правило, стоят дороже, в основном от 800 до 1000 рублей. Тем самым эксперты опровергли распространенное мнение о низком качестве игристых полусладких и полусухих вин.

На втором этапе создания "Винного гида" в исследование будут включены вина, произведенные наибольшими тиражами.

Дорогие российские вина, которые можно попробовать в ресторанах и винных бутиках, уже довольно хорошо известны специалистам, отмечают эксперты. Но массовый потребитель пока еще мало знает об отечественных винах. Для того, чтобы потребители могли делать уверенный выбор вин у полки супермаркета, им нужно предоставить больше информации, отмечают эксперты.