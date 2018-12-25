Орешкин поддержал методологию подсчета доходов населения

Министр экономического развития Максим Орешкин не согласился с мнением первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова о том, что методику расчета реальных доходов населения нужно менять.

"Я не согласен с этим утверждением, - сказал Орешкин (цитата по "Интерфаксу"). - Вся методология Росстата основана на международных принципах, она соответствует тем руководствам, которые готовятся статистическим комитетом ООН. Сама методология правильная, она универсальная, международная, методологию менять не нужно".

Комментируя журналистам смену главы Росстата (им стал Павел Малков, сменивший в этой должности Александра Суринова), Силуанов назвал качество расчета реальных денежных доходов населения "ужасным".

По словам Орешкина, предложения по изменению процедуры сбора данных для расчета этого показателя в 2019 году может представить создаваемый при Росстате общественно-методологический совет.

Реальные располагаемые денежные доходы определяются Росстатом исходя из денежных доходов (зарплата, в том числе серая, социальные выплаты, доходы от собственности и так далее) за вычетом обязательных платежей и взносов, скорректированных на инфляцию.

По данным Росстата, этот показатель снижается уже пять лет: на 0,7% в 2014 году, на 3,2% в 2015 году, на 5,8% в 2016 году, на 1,2% в 2017 году; в ноябре 2018 года показатель был на 2,9% ниже, чем в тот же период 2017 года.

Во вторник Максим Орешкин представил коллективу Росстата Павла Малкова. По словам министра, изменения в Росстате должны соответствовать четырем принципам: абсолютная независимость статистики; качество, для чего нужно использовать новые источники данных (сведения контрольно-кассовой техники, информация об абонентах сотовых компаний и т.д.); необременительность для бизнеса; понятность для всех потребителей статистики. Орешкин поручил до конца первого квартала следующего года подготовить уточненный план работы Росстата до 2024 года.