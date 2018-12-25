Орешкин поддержал методологию подсчета доходов населения

Новости

В Кремле подтвердили подготовку визита Абэ 13:42
В Петербурге построят самодвижущуюся платформу для изучения Арктики 13:40
Станцию метро "Савеловская" Большой кольцевой линии откроют 30 декабря 13:32
Поклонники "Игры престолов" назвали своего любимого героя 13:29
Поезд с токсичным веществом заметили под Донецком 13:23
Ученый назвал оползень под Хабаровском одним из крупнейших в России 13:22
В 2018 году ущерб от преступлений в РФ составил почти 500 млрд рублей 13:18
В Минске назвали "угрозой" размещение военной базы США в Польше 13:14
Каспийская флотилия приступила к перебазированию в Дагестан 13:05
В Китае вооруженный мужчина угнал автобус и наехал на толпу людей 12:57
Много фото: назван самый стильный мужчина 2018 года 12:49
Брянский суд не отпустил организатора убийства Галины Старовойтовой 12:47
Красноярку осудили за получение пенсии умершей бабушки 12:45
Лидер фанатской группировки задержан за драку с итальянскими болельщиками 12:43
Севастополь получил закон о бюджете 12:42
Россиянам посоветовали отказаться от популярной новогодней традиции 12:40
Гордума Екатеринбурга пересмотрела повышение зарплаты мэру 12:39
Новак оценил экономию денег на "умных" счетчиках на свет 12:32
Снегурочки устроят очередное шествие в Москве 12:29
Глава МИД Турции заявил о готовящемся визите в Москву 12:28
В Красноярском крае пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП 12:26
В Новосибирске загорелись два частных дома 12:21
Минобороны РФ представило юмористический календарь на 2019 год 12:20
Министр культуры России Мединский зачитал стихотворение Егора Летова 12:18
В Росавтодоре рассказали, на каких дорогах изменят скоростной режим 12:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Подорожают ли турпутевки в новом году
Подорожают ли турпутевки в новом году
25.12.2018 12:59
Рубрика: Экономика

Орешкин поддержал методологию подсчета доходов населения

Текст: Игорь Зубков
Министр экономического развития Максим Орешкин не согласился с мнением первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова о том, что методику расчета реальных доходов населения нужно менять.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

"Я не согласен с этим утверждением, - сказал Орешкин (цитата по "Интерфаксу"). - Вся методология Росстата основана на международных принципах, она соответствует тем руководствам, которые готовятся статистическим комитетом ООН. Сама методология правильная, она универсальная, международная, методологию менять не нужно".

Фото: depositphotos.com
В каких российских регионах вырастут реальные доходы населения

Комментируя журналистам смену главы Росстата (им стал Павел Малков, сменивший в этой должности Александра Суринова), Силуанов назвал качество расчета реальных денежных доходов населения "ужасным".

По словам Орешкина, предложения по изменению процедуры сбора данных для расчета этого показателя в 2019 году может представить создаваемый при Росстате общественно-методологический совет.
Реальные располагаемые денежные доходы определяются Росстатом исходя из денежных доходов (зарплата, в том числе серая, социальные выплаты, доходы от собственности и так далее) за вычетом обязательных платежей и взносов, скорректированных на инфляцию.

По данным Росстата, этот показатель снижается уже пять лет: на 0,7% в 2014 году, на 3,2% в 2015 году, на 5,8% в 2016 году, на 1,2% в 2017 году; в ноябре 2018 года показатель был на 2,9% ниже, чем в тот же период 2017 года.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Набиуллина назвала целью ЦБ сделать выгодными сбережения в рублях

Во вторник Максим Орешкин представил коллективу Росстата Павла Малкова. По словам министра, изменения в Росстате должны соответствовать четырем принципам: абсолютная независимость статистики; качество, для чего нужно использовать новые источники данных (сведения контрольно-кассовой техники, информация об абонентах сотовых компаний и т.д.); необременительность для бизнеса; понятность для всех потребителей статистики. Орешкин поручил до конца первого квартала следующего года подготовить уточненный план работы Росстата до 2024 года.

Экономика Макроэкономика Правительство Минэкономразвития
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Голикова предложила ставить пациентов на учет после диспансеризации
В Крыму названа дата запуска движения по трассе "Таврида"
Новак: РФ гарантирует поставки газа в Европу при любых обстоятельствах
Депутат Рады Мосийчук снова подрался в прямом эфире
Январские пенсии начнут выплачивать с 28 декабря