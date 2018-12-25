Закон Пензенской области от 24 декабря 2018 года № 3284-ЗПО "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Законодательным Собранием Пензенской области 19 декабря 2018 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области (далее - Фонд) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 16 016 695,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 16 016 695,4 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 17 231 371,4 тыс, рублей, на 2021 год в сумме 18 361 788,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 17 231 371,4 тыс, рублей, на 2021 год в сумме 18 361 788,8 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Безвозмездные поступления в бюджет Фонда

Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет Фонда согласно приложению 3 к настоящему Закону, из них объем межбюджетных трансфертов в 2019 году - в сумме 15 984 633,0 тыс. рублей, в 2020 году - в сумме 17 199 309,0 тыс. рублей и в 2021 году - в сумме 18 329 726,4 тыс. рублей.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормированный страховой запас

Утвердить нормированный страховой запас финансовых средств Фонда на 2019 год в сумме 1 460 568,2 тыс. рублей, на 2020 год - 1 855 063,9 тыс. рублей, на 2021 год - 1 975 726,9 тыс. рублей.

Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями других субъектов Российской Федерации лицам, застрахованным на территории Пензенской области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Пензенской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондaми обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, в пределах средств нормированного страхового запаса Фонда, определяемого в соответствии с частью 63 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

4) софинaнсирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 6. Особенности исполнении бюджета Фонда в 2019 году

1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

2. Установить норматив расходов на ведение дела для страховых медицинских организаций в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу c 1 января 2019 года.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев

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