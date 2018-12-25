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Рубрика: Культура

Первый канал подготовил к Новому году шоу "Голубой Ургант"

Текст: Сусанна Альперина
В канун Нового года все ждут новогодний "Огонек". Программа "Вечерний Ургант" приготовила для своих зрителей сюрприз - специальный выпуск программы "Голубой Ургант". И к нему - парочку юмористических слоганов. Например, "Кто раньше Новый год встретит, тот раньше его и проведет" или "Ударим "Голубым Ургантом" по традиционным новогодним "огонькам"!"
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

В этом спецвыпуске шоу Новый год встретят в ночь с 30 на 31 декабря (начало эфира 30 декабря в 23:30 на Первом канале). И в нем примут участие молодые, но уже популярные исполнители: Иван Дорн, Монеточка, Little Big, Гречка, Feduk, Антоха МС, Данила Поперечный, Илья Соболев, Big Russian Boss, Хлеб, Евгений Кулик, Александра Бортич, Ирина Горбачева, Мальбэк ft., Сюзанна, молодые актеры из фильма "Кислота", Алла Михеева, Дмитрий Хрусталев, Александр Гудков, Иван Ургант, а также эстрадно-симфонический оркестр под управлением Аркадия Цимблера и впервые на телеэкране - Big Baby Tape и Boulevard Depo.

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Для сравнения, вот список привычных обитателей "огоньков", к которым телезрители привыкли за многие годы. Это Филипп Киркоров, Николай Басков, Юрий Антонов, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Александр Маршал, Тамара Гвердцители, Елена Ваенга, Денис Майданов, Лолита, Вера Брежнева, ВИА ГРА, Лариса Долина, Александр Малинин, Сосо Павлиашвили, Олег Газманов, Зара, Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Анжелика Варум, Леонид Агутин, Любовь Успенская, Пелагея, Лев Лещенко, Александр Розенбаум и другие. Роднит оба списка, пожалуй, только Монеточка. Она же примет участие в Новогодней ночи на Первом. И, конечно, сам Иван Ургант.

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"Долгие десятилетия телевизионный формат новогоднего Голубого огонька считался элитарным клубом для избранных. И вот, наконец, эти двери распахнуты настежь, и мы принимаем в наше голубое братство новых членов. Я счастлив, что наши гости с радостью откликнулись на призыв - воздать должное самому романтичному и светлому периоду в жизни нашей страны - девяностым годам", - говорит Иван Ургант. И из этой цитаты понятно, что именно предстоит услышать телезрителям. Опять ретро. Но - на новый лад.

Что смотреть по ТВ в Новогоднюю ночь, читайте в ближайшем выпуске "РГ" - "Недели".

Культура Кино и ТВ Новый год Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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