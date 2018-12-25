Песков заявил о несерьезности Telegram-каналов

К сведениям, опубликованным в Telegram-каналах, относиться серьезно нельзя, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Кто-то читает, кто-то не читает", - рассказал представитель Кремля журналистам про то, читают ли в администрации президента Telegram-каналы.

"К ним соответствующее отношение. К этой информации нельзя серьезно относиться", - пояснил Песков.

"Это скорее из области "шепотом друг другу на кухне". Как это у нас у русских заведено", - сравнил пресс-секретарь главы государства.