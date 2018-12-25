Хабаровский "Амур" во вторник в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сумел прервать серию побед подмосковного "Витязя", растянувшуюся на шесть игр.

Причем во вторник на хабаровском льду счет в матче открыли "витязи" - после прохода и точного броска отличился Алексей Макеев. Однако в заключительной 20-минутке дальневосточники не только сравняли счет, но и вышли вперед, одержав в итоге победу. Шайбы забросили Валентин Пьянов и чешский форвард Томаш Зогорна, реализовавший численное преимущество своей команды.

"Амур" в Восточной конференции идет на предпоследнем месте, однако шансы на выход в плей-офф сохраняет. "Витязь" на Западе занимает восьмую позицию, но в спину подмосковному клубу дышит рижское "Динамо".

Сегодня в КХЛ насыщенный игровой день. Состоится восемь матчей, среди которых выделим противостояние финского "Йокерита" и столичного "Динамо".