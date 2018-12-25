Поезд с токсичным веществом заметили под Донецком

На подконтрольную Киеву территорию западнее Донецка прибыл железнодорожный состав с токсичным веществом. Это установила разведка провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"Нашей разведкой получена информация о прибытии на железнодорожную станцию Красногоровка вагонов, забитых бочками синего цвета с сильнодействующим химическим ядовитым веществом, - приводит ТАСС слова представителя управления народной милиции ДНР Эдуарда Басурина. - В настоящее время идет их разгрузка украинскими военнослужащими, одетыми в защитные комплекты".

В том же районе находятся специалисты спецслужб США и Великобритании, которые специализируются на проведении диверсий, добавил Басурин. "В зоне поражения могут оказаться более 70 тысяч мирных людей", - сказал он. Представитель ДНР призвал не допустить "очередной катастрофы".