Погранслужба ФСБ напомнила о правилах выезда перед праздниками

Пограничная служба ФСБ России перед новогодними праздниками напомнила о правилах пересечения государственной границы.

Прежде всего это касается путешественников с детьми. Как напомнили корреспонденту "РГ" в погранслужбе ФСБ, дети, как правило, выезжают из России хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. В этом случае согласия на выезд ребенка за границу от второго родителя не требуется.

Если же несовершеннолетний выезжает из России без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие от одного из этих лиц (оригинал) на выезд несовершеннолетнего гражданина России. В этом документе должен быть указан срок выезда и страна, которую он намерен посетить. При этом согласие от второго родителя также не требуется. В согласии могут быть указаны сведения о двух и более детях.

Что касается остальных граждан, планирующих поездку на новогодние праздники, то пограничная служба ФСБ России настоятельно рекомендует заблаговременно уточнить информацию о наличии ограничения права на выезд из России. Уточнить такую информацию можно на интернет-ресурсе Федеральной службы судебных приставов (fssprus.ru). При этом в ФСБ обратили внимание на то, что уточнить информацию о наличии ограничения права на выезд необходимо как минимум за неделю до предполагаемого выезда. Это нужно для того, чтобы успеть решить вопросы, связанные с оплатой задолженностей и отменой ограничения на выезд. Что касается решения вопроса срочной отмены ограничения на выезд непосредственно в пункте пропуска при оплате задолженности, то, как отметили в погранслужбе, она не дает гарантий выезда в тот же день. Выезд в любом случае будет возможен только после того, как из ФССП России поступит поручение об отмене действующего запрета.