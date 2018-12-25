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Рубрика: Власть

В тесном контакте

Президент призвал парламентариев работать с регионами
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Столичный выпуск №7754 (291)
Россияне уже в следующем году почувствуют позитивные результаты от реализации национальных проектов. Для этого депутаты и сенаторы должны оставаться в тесном контакте с регионами. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с представителями Совета Федерации и Госдумы, которая прошла в этот вторник в Кремле.

"Теперь крайне важно добиться успеха в реализации каждого национального проекта, существенно, уверенно двигаться вперед в достижении всех намеченных целей, чтобы наши граждане уже в наступающем году почувствовали реальные позитивные результаты, практические результаты нашей с вами совместной работы", - сказал президент.

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
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Путин призвал парламентариев наращивать работу с общественностью и бизнесом. Он попросил депутатов и сенаторов самим инициировать независимую гражданскую экспертизу всех законодательных актов и проектов законов, которые прорабатываются Федеральным Собранием. Президент также призвал депутатов и сенаторов оставаться в тесном контакте с коллегами из регионов. "Региональная составляющая в настоящее время крайне важна, - подчеркнул глава государства. - Огромные ресурсы, которые мы направляем на реализацию национальных проектов, реализовываться на самом деле будут главным образом на региональном уровне. Поэтому здесь эта взаимосвязь, совместная работа должна быть отлажена". По словам президента, решение масштабных задач, которые стоят перед страной, во многом будет зависеть от профессиональной и ответственной деятельности законодательной и представительной ветвей власти. "Я очень рассчитываю на продвижение нашей совместной работы дальше", - обратился он к парламентариям.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила увеличивать представительство женщин в органах власти. "Я, конечно, не призываю к матриархату, но все-таки, думаю, было бы правильным увеличить количество женщин во всех уровнях власти, на уровне принятия решений", - сказала она. Матвиенко обратила внимание, что в МИД России нет ни одной женщины-посла. "Да и в этом зале нас сегодня негусто - среди и депутатов, и сенаторов", - обратила внимание Матвиенко. Она подчеркнула, что говорит об отборе женщин на посты во власть не по гендерному принципу, а по уровню профессионализма и в тех сферах, где они конкурентоспособны.

Фото: РИА Новости
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оценить Конституцию РФ на соответствие реалиям настоящего времени. "Есть вопросы в обществе, они возникают практически каждый раз, когда мы подходим к памятной дате и обсуждаем вопросы, связанные с нормами и положениями Конституции - насколько они эффективны, насколько сегодня они не утратили свою сущность", - пояснил он. "Ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения, но вместе с этим, возможно, найти формат с участием судей Конституционного суда, ведущих ученых в области конституционного права, экспертов и посмотреть, как Конституция и нормы в развитие Конституции работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты", - заявил Володин, обращаясь к президенту.

Власть Работа власти Регионы Президент Законодательная власть Госдума Законодательная власть Совет Федерации
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