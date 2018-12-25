При крушении вертолета в Мексике погибли известные политики

Губернатор Мексики и ее муж-сенатор погибли в результате крушения вертолета в центре страны в понедельник, сообщает Reuters со ссылкой на власти этой латиноамериканской страны. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в Twitter, что его правительство расследует инцидент.

Марта Эрика Алонсо, высокопоставленный оппозиционный деятель и новый губернатор центрального штата Пуэбла, погибла вместе с мужем Рафаэлем Морено, сенатором и бывшим губернатором того же штата.

Их вертолет упал недалеко от столицы штата города Пуэбла. Пока неизвестно, погиб ли пилот и что стало причиной авиакатастрофы.

Алонсо, политик от правоцентристской Национальной партии действий (PAN), вступила в должность губернатора в начале декабря.

Эти результаты были оспорены левым Национальным движением возрождения Лопеса Обрадора, которое обвинило оппозицию в мошенничестве. Морено был губернатором Пуэблы с 2011 по 2017 годы и возглавлял оппозиционную фракцию в Сенате.

Это не первый случай, когда высокопоставленные мексиканские политики гибнут в авиакатастрофах. В 2008 и 2011 годах таким образом погибли федеральные министры внутренних дел, которые также были членами PAN.