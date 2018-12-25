Общероссийское движение пассажиров просит сделать проезд для детей до семи лет в электричках бесплатным. Организация написала письмо главе Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгению Москвичеву с просьбой инициировать поправки об этом в Устав железнодорожного транспорта. Копия письма есть в распоряжении "РГ", его подтвердил глава движения Илья Зотов.
В письме отмечается, что по упомянутому уставу правом бесплатного проезда пользуются дети до 5 лет включительно, а дети с 7 лет по региональным законам в большинстве субъектов РФ получают 50-процентную скидку за проезд. Получается, что за проезд детей с 5 до 7 лет в поездах пригородного сообщения надо платить как за взрослых. Исключением являются семь регионов, где действует скидка в 50 или 75 процентов.