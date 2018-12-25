Общероссийское движение пассажиров просит сделать проезд для детей до семи лет в электричках бесплатным. Организация написала письмо главе Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгению Москвичеву с просьбой инициировать поправки об этом в Устав железнодорожного транспорта. Копия письма есть в распоряжении "РГ", его подтвердил глава движения Илья Зотов.

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