Путин анонсировал обсуждение энергетических вопросов с Лукашенко

Во вторник Владимир Путин встретился в Кремле со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Российский президент сказал, что в ходе разговора будут обсуждать энергетические вопросы.

"Разумеется, есть и вопросы, при таком большом объеме взаимодействия всегда вопросы возникают, они лежат, как правило, у нас в сфере энергетики. Сегодня есть возможность поговорить по этим темам", - уточнил российский лидер. Он также подчеркнул, что вести диалог важно, даже если не сразу получается договориться. "Я сегодня предлагаю, что, если мы даже не выйдем на какие-то очередные решения, то мы все-таки договаривались вместе послушать обе стороны, а, если договоримся, будет совсем хорошо", - сказал он.

Путин также констатировал, что отношения двух стран развиваются весьма успешно. "Товарооборот вырос более чем на 23% и превысил 23 млрд долларов. В этом году свыше 12% рост к базе прошлого года. Это значит, мы выйдем за показатели прошлого года", - сказал он.