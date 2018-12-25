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25.12.2018 16:17
Рубрика: Власть

Путин анонсировал обсуждение энергетических вопросов с Лукашенко

Текст: Айсель Герейханова
Фото: Константин Завражин
Во вторник Владимир Путин встретился в Кремле со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Российский президент сказал, что в ходе разговора будут обсуждать энергетические вопросы.

"Разумеется, есть и вопросы, при таком большом объеме взаимодействия всегда вопросы возникают, они лежат, как правило, у нас в сфере энергетики. Сегодня есть возможность поговорить по этим темам", - уточнил российский лидер. Он также подчеркнул, что вести диалог важно, даже если не сразу получается договориться. "Я сегодня предлагаю, что, если мы даже не выйдем на какие-то очередные решения, то мы все-таки договаривались вместе послушать обе стороны, а, если договоримся, будет совсем хорошо", - сказал он.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Лукашенко заявил о важности отношений с Россией

Путин также констатировал, что отношения двух стран развиваются весьма успешно. "Товарооборот вырос более чем на 23% и превысил 23 млрд долларов. В этом году свыше 12% рост к базе прошлого года. Это значит, мы выйдем за показатели прошлого года", - сказал он.

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