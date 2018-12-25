Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Одной из главных тем обсуждения стали спорные энергетические вопросы. В самом начале встречи оба лидера выразили уверенность, что смогут договориться по спорным вопросам.

В начале встречи Владимир Путин сказал, что рад приветствовать в Москве белорусского президента и делегацию в преддверии Нового года. Путин констатировал, что отношения двух стран развиваются весьма успешно. "Товарооборот вырос более чем на 23% и превысил 23 млрд долларов. В этом году свыше 12% рост к базе прошлого года. Это значит мы выйдем за показатели прошлого года. Приятно, что отношения у нас диверсифицированы, и сельское хозяйство, и промышленность", - сказал он. "Разумеется, есть и вопросы, при таком большом объеме взаимодействия всегда вопросы возникают, они лежат, как правило, у нас в сфере энергетики", - уточнил Путин. Российский президент пояснил, что вести диалог важно, даже если не сразу получается договориться. "Я сегодня предлагаю, что если мы даже не выйдем на какие-то очередные решения, то мы все-таки договаривались вместе послушать обе стороны, а если договоримся, будет совсем хорошо", - сказал он.

"Во всяком случае, я считаю, что у нас есть все основания быть довольными тем, что у нас происходит в двусторонних отношениях, и необходимо предпринять все, чтобы не было никаких сложностей в будущем", - выразил пожелание российский президент и отметил, что, несмотря на все вопросы, Москве и Минску всегда удавалось выходить на их решение.

Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу за то, что он держит слово и нашел время для встречи. "Чтобы обсудить комплекс вопросов, который возникает в наших отношениях", - пояснил он. Лукашенко также уточнил, что ни у кого нет таких тесных отношений, как у белорусов и россиян. "Проблемы несопоставимы с теми достижениями, которые вы перечислили в цифрах. Я рад, что вы сказали, что можно договориться", - заметил белорусский лидер.

"Я больше скажу: действительно можем договориться, потому что команды, которые сейчас здесь находятся, провели ряд раундов переговоров, они знают проблему. Да и мы с вами уже глубоко посвящены в те вопросы, которые надо сегодня решить, - сказал Лукашенко. - Хотелось бы, конечно, чтобы мы решили эти вопросы и в новый год не тащили старые проблемы, потому что это плохо, когда старые проблемы переходят в новый год". Он также выразил мнение, что некоторые проблемы в российско-белорусских отношениях вызваны влиянием сторонних событий.

"Они порой порождаются не здесь, не нами. Мы вовлечены в глобальный процесс, поэтому проблемы, которые складываются в мировой торговле, экономике, политике, военных вопросах, так или иначе касаются нас", - пояснил белорусский лидер.

В свою очередь Путин пригласил своего белорусского коллегу на предновогодний обед для обсуждения вопросов с глазу на глаз. "Я предлагаю такой порядок: мы послушаем, как наши коллеги работали, потом дадим возможность делегациям еще пообщаться, а я хочу потом вас еще отдельно пригласить на обед рабочий, предновогодний", - заметил он.

Дальше переговоры проходили в закрытом формате.