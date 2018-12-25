Путин оценил ответственную работу “Единой России”

Во время разговора с главой фракции "Единой России” и вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым Путин отметил ответственную работу партии в Госдуме и эффективное взаимодействие с правительством. Он подчеркнул, что фракция работает профессионально, "обеспечивая стабильность законотворческой работы”.

"Хотел бы еще раз обратиться уже непосредственно к фракции "Единой России" в Госдуме и сказать отдельные слова благодарности за совместную работу", - обратился президент к Неверову.

Лидер фракции "ЕР” в ответ рассказал президенту о том, что будет делать партия для мониторинга реализации национальных проектов.

Неверов также сообщил, что поднял на встрече два вопроса: обеспечение населения доступными по цене отечественными лекарствами и необходимость индексации пенсий опекунов - людей пенсионного возраста.