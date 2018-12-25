Путин ограничил проверки малого бизнеса

Президент Владимир Путин подписал закон, ограничивающий плановые проверки малого бизнеса в 2019-2020 годах. Документ был размещен во вторник вечером на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в следующие два года исключается проведение плановых проверок юридических лиц, относящихся к субъектам малого бизнеса, и индивидуальных предпринимателей. При этом остается возможность проведения проверок лицензируемых видов деятельности и при использовании производственных объектов, отнесенных к определенной категории риска или опасности, в рамках пробирного надзора, контроля радиационной безопасности и использования атомной энергии, защиты государственной тайны, внешнего контроля качества работы аудиторских организаций и ряде других случаев.

Кроме того, плановые проверки будут проводиться, если существует решение об административном наказании за грубое правонарушение. Также ФАС не будет проверять организации, осуществляющие горячее и холодное водоснабжение и водоотведение, но на региональном уровне плановые проверки таких организаций остаются.