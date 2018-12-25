Путин заявил Зюганову, что ценит патриотическую позицию КПРФ

Владимир Путин в ходе разговора с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым рассказал, что ценит патриотическую позицию думской фракции коммунистов.

Президент также обратил внимание на то, что позиция КПРФ часто не совпадает с мнением правительства по ряду вопросов.

"Но, в то же время, по ключевым вопросам, по судьбоносным вопросам жизни страны, знаю, вы занимаете патриотическую позицию, за что я вам очень благодарен и я это очень ценю”, - пояснил Путин.

Зюганов ответил на это, что все инициативы КПРФ направлены на укрепление позиций страны. Для него, по его словам, "Россия всегда была главной партией”.

Во вторник президент провел серию личных встреч с руководителями парламентских фракций.