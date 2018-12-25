Реакторы со стажем на российских АЭС замещают новыми, а количество атомной генерации возрастает

Волгодонск в Ростовской области, Сосновый Бор под Петербургом и китайский Ляньюньган на берегу Желтого моря образовали в уходящем году "пусковой" треугольник "Росатома". Как ранее сообщалось, два новых энергоблока "поколения 3+" с инновационным реактором ВВЭР-1200 пущены в России на Ростовской и Ленинградской атомных станциях. А 21 декабря в Сосновом Бору был отключен от сети и остановлен для вывода из эксплуатации самый первый из построенных в нашей стране реакторов РБМК-1000. Он отработал 45 лет, в полтора раза больше проектного срока, и остановлен после того, как на ЛАЭС-2 ввели в действие новый энергоблок.

Баланс в сети остался положительным: убыло 1000 мегаватт атомного электричества, прибыло 1200. Более того: по данным "Росэнергоатома", выработка электроэнергии на российских АЭС достигнет в 2018 году рекордной отметки - 204 млрд кВт/ч.

Это радости домашние. А вот новость издалека: буквально только что на Тяньваньской АЭС в Китае начат этап коммерческой эксплуатации энергоблока ВВЭР-1000. Он стал уже четвертым, построенным на этой станции по российскому проекту, с использованием российского оборудования и под нашим авторским надзором.

Там же, рядом с действующими очередями Тяньваньской атомной, в ближайшие годы будут возведены еще два энергоблока "поколения 3+" с референтным (то есть уже работающим) реактором ВВЭР-1200. Соглашение об этом подписано в июне 2018 года в Пекине и стало частью стратегического пакета документов о сотрудничестве Китая и России в сфере атомной энергетики. И в нем, помимо АЭС на Желтом море, запланированы к строительству два энергоблока российского дизайна ВВЭР-1200 на новой площадке - "Сюйдапу".

Решение это не пришло само собой, а стало результатом большой и ответственной работы, которую взяли на себя российские атомщики и уже два десятилетия целенаправленно ведут в отношении китайских партнеров. Пакетное соглашение, подписанное в этом году с Пекином, предусматривает, кроме прочего, поставки из России специального оборудования для первого в Китае экспериментального реактора на быстрых нейтронах (CEFR) и радиоизотопных генераторов (РИТЭГ) для китайской лунной программы.

- Уже сейчас, - рассказал журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев, - в космическом аппарате "Чанъэ-4", что Китай запустил для исследования обратной стороны Луны, используются радиационные источники тепла (РИТ) и радиоизотопные теплоэлектрогенераторы, созданные в Сарове - федеральном ядерном центре ВНИИ экспериментальной физики. И уж если затронули космическую тему, добавлю: прибор российского производства есть и в американском марсоходе "Кьюриосити". Это нейтронный генератор, который помогает в поисках района под поверхностью Марса с высоким содержанием воды. Такой детектор изготовлен в Москве, в коллективе ВНИИА имени Духова, и своевременно поставлен заказчику...

Из-за пресловутых санкций атомщикам приходится иметь дело с открытым противодействием на внешних рынках. Не конкуренцией, а именно противодействием

"Китайский вектор" - не единственное направление, где у российских атомщиков обозначилось заметное в этом году продвижение. На Петербургском экономическом форуме заключен во многих смыслах знаковый контракт с французами - он предусматривает обогащение их регенерированного урана на российских газовых центрифугах. Сумма сделки - больше 1 млрд евро - ярче других аргументов свидетельствует о преимуществе в этом деле российских технологий над западными.

Определился стратегический коридор для наших атомщиков и на индийском рынке: не менее 12 блоков АЭС российского дизайна на ближайшие двадцать лет. Сейчас правительство Индии прорабатывает вопрос о закреплении второй площадки (дополнительно к АЭС "Куданкулам" в штате Тамилнад) для сооружения шести новых атомных энергоблоков российского дизайна. Параллельно изучаются возможности и условия локализации производства в Индии.

- Мы готовы предложить для новой площадки референтный дизайн "поколения 3+" с реакторной установкой ВВЭР-1200, - приоткрывает карты Алексей Лихачев. - При этом заинтересованы не только в работе на индийской территории, но рассматриваем Индию как стратегического партнера в мирном использовании ядерной энергии на рынках третьих стран. Мы, в частности, уже пригласили индийские компании к участию в сооружении АЭС "Руппур" в Бангладеш.

В 2018 году активно велись подготовительные операции на площадке второй очереди АЭС "Бушер" в Иране. Как только будут завершены работы по укреплению грунтов в основании реакторного здания, станет возможна заливка бетона на энергоблоке N 2.

Если вести речь о международном сотрудничестве в сугубо энергетической сфере, то сейчас в портфеле "Росатома" 22 блока на разных стадиях реализации. Где-то, как на Тяньваньской АЭС в Китае, уже случился энергопуск. На Островецкой АЭС в Белоруссии он намечается в 2019 году. На "Аккую" в Турции, "Руппур" в Бангладеш, "Эль-Дабаа" в Египте строительство еще в самом начале. В Узбекистане идет подбор площадки, а с Аргентиной пока состоялись переговоры и консультации о возможном сооружении на их территории атомной станции...

- На рынок Аргентины мы уже поставляем изотопную продукцию, сейчас обсуждаем поставки композитных материалов, - говорит глава "Росатома". - Кроме того, Аргентина предложила "Росатому" присоединиться к проекту добычи урана на своей территории.

По словам Лихачева, это нашло отражение в документе о российско-аргентинском партнерстве в области мирного использования атомной энергии. Он был подписан на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе и определил основные направления сотрудничества: по АЭС большой и малой мощности, в ядерной медицине, подготовке кадров. Там же была выражена заинтересованность в совместном сооружении и эксплуатации флота плавучих АЭС на базе российского проекта "Академик Ломоносов".

Нынешней осенью, как и намечалось год назад, в оба реактора ПАТЭС загружено ядерное топливо, вслед за этим состоялся их энергопуск. Летом 2019 года, по завершении всего комплекса испытаний, плавучий энергоблок должны перевести к месту постоянной работы в Певек и подключить к береговой сети...

204 миллиарда киловатт-часов - такой, по данным "Росэнергоатома", ожидается выработка электроэнергии на российских АЭС в 2018 году

Хочется думать, что так и будет. Однако не все, что мы планируем, вступая в новый год, сбывается на сто процентов. Это касается, пусть и в разной степени, отдельно взятого человека, семьи и большой корпорации, с жизнью которой связаны миллионы людей и тысячи трудовых коллективов.

"Росатом", который все чаще ставят в пример крупным государственным холдингам, в этом смысле не исключение. Тем более сейчас, когда из-за пресловутых санкций приходится иметь дело с открытым противодействием на внешних рынках. Не конкуренцией, а именно противодействием, как правило, политически мотивированным. Отсрочки с разрешительными и лицензионными документами, повторные запросы по уже рассмотренным ранее и, казалось бы, согласованным вопросам в отношении АЭС "Пакш" в Венгрии и непростые отношения с регулятором по атомной станции "Ханхикиви" в Финляндии, имеют, в том числе, и такую природу. Но и это нашим атомщикам не в диковинку. Они терпеливо, в который раз, готовы показывать и обосновывать то, в чем сами давно уверены.

И только то, что отвечает самым высоким стандартам безопасности, предлают зарубежным заказчикам. Строят АЭС они качественно и в срок. А в сотрудничестве со своими европейскими партнерами смогут преодолеть и местную бюрократию.