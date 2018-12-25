Всех, кто приезжает в столицу, в последние годы поражает не просто ее красота, но и чистота, ухоженность. А зимой, какие бы морозы и снегопады ни обрушивались на Москву, ходит по расписанию общественный транспорт, тепло в домах, во дворах к утру уже вычищены все дорожки. Как же удается добиться этого в городе, где проживают 12 миллионов постоянных жителей и куда в день приезжают 3 миллиона гостей? Об этом шел разговор на "Деловом завтраке" в редакции "Российской газеты" с Петром Павловичем Бирюковым - заместителем мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Петр Бирюков: Команду проверять качество остекления окон не давал. Под таким предлогом пытаются проникнуть в квартиру жулики, им даже дверь не нужно открывать. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Барометр безопасности

Петр Павлович, как вам нынешняя зима в Москве по сравнению с прошлогодней?

Петр Бирюков: Начало в этом году более мягкое. Правда, вот новогодний прогноз, уже четвертый по счету, выданный синоптиками, выглядит суровее, чем первоначальный. Сначала они обещали на новогодние праздники от 0 до 7 градусов мороза, а теперь говорят, что может быть и до минус 15. И при этом еще и снег будет идти.

В прошлом году зима была более снежная...

Петр Бирюков: Их разве можно сравнить эти две зимы по снегу? В прошлую зиму снег не шел, а падал на город мощными зарядами. А нынешняя - пока обычная среднестатистическая зима. Снег хотя и идет почти каждый день, но понемногу - уже выпало почти 50 сантиметров. Вывезли его из города уже 3 миллиона кубометров. Столько же, в пределах нормы, ожидается и в январе. Выводим на его уборку до 8 тысяч машин, и они вполне справляются с расчисткой города, в то время как в ту зиму приходилось задействовать почти всю технику по максимуму - 18-20 тысяч единиц в сутки. Правда, москвичи и сейчас иногда критикуют коммунальщиков, звонят, пишут, что где-то плохо убрано. Но происходит это, как правило, во время снегопада. Я напомню: по городским правилам уборка улиц начинается лишь через два часа после окончания снегопада. Выметать его и вывозить раньше смысла нет, если снег продолжает идти. Выход техники в это время только затормозит еще больше движение транспорта на дорогах.

Техника используется та же самая, что и прошлой зимой?

Петр Бирюков: Необходимое количество город закупил еще четыре-пять лет тому назад. В основном она отечественная, на базе наших КАМАЗов. При списании отдельных машин покупаем новые, но централизованных дополнительных закупок городскому хозяйству не требуется.

Лучший барометр безопасности реагентов, которыми обрабатывают столичные улицы - газоны и деревья. Смотрите, какие роскошные липы выросли на Тверской, Арбате, Садовом кольце! Если бы их чем-нибудь травили, разве были бы они такими пушистыми и зелеными?

Читатели "РГ" из района Ростокино задают вопрос: известно ли Петру Павловичу, что нередки случаи, когда снегоуборочные машины катаются по городу, подняв кверху щетки. Вроде и на работе, а толку от них никакого - одна видимость...

Петр Бирюков: Это правда, от таких нерадивых водителей нет пользы, один вред. Бензин жгут, технику впустую гоняют... К сожалению, такие факты есть и мы узнаем о них почти сразу. На всех коммунальных машинах установлена система ГЛОНАСС, а на агрегатах - еще и датчики, показывающие сколько чего убрано. Поэтому за недобросовестно выполненную работу такие водители денег не получат, а их начальников из подразделений ГБУ "Жилищник" и управ районов при выявлении таких фактов мы немедленно увольняем.

Эти халтурщики - мигранты, спрашивают москвичи.

Петр Бирюков: Москвичи на работу в коммунальное хозяйство столицы идут неохотно. В ГБУ "Автомобильные дороги", которое убирает центральные улицы, работают в основном жители российских регионов. Но там машин с поднятыми щетками не увидишь. Мигранты из стран СНГ работают в отдаленных районах, среди них случаются недобросовестные. Но раз без них обойтись не можем, стараемся работать с теми, кто есть.

А средства для обработки дорог от гололеда этой зимой используются тоже прежние?

Петр Бирюков: Мы обновили их три года тому назад, начав использовать противогололедные материалы с добавлением мелкогравийной крошки. Причем обработку ими и трасс, и тротуаров, и пешеходных зон существующие технологии позволяют начинать еще во время снегопада, чтобы они не стали скользкими. При таком огромном потоке транспорта, как в Москве, скользкие дороги могут привести к большому количеству аварий и травматизма.

Сколько бы горожан ни уверяли, что реагенты - абсолютно безопасные, многие москвичи все равно волнуются, не скажутся ли они на их здоровье?

Петр Бирюков: В ответ могу сказать: все без исключения противогололедные материалы, применяемые на улицах Москвы, прошли сертификацию на федеральном уровне. Помимо этого, образцы каждой партии, поступившей в город, берет на анализ независимая комиссия и исследует в лаборатории. Но еще нагляднее безопасность этих средств демонстрирует состояние деревьев и газонов вдоль столичных магистралей. Вспомните, сколько стояло погибших деревьев вдоль МКАД лет 20 назад? Они гибли потому, что против льда на дорогах применялась соляная смесь. А сейчас весной все вокруг распускается и зеленеет. На мой взгляд, это лучший барометр безопасности обработки городских улиц. Смотрите, какие роскошные липы выросли за эти годы на Тверской, Арбате, Садовом кольце! Если бы их чем-нибудь травили, разве были бы деревья такими пушистыми, зелеными, а яблони все в цвету?

А помните, мы проводили с вами эксперимент: вы сказали, что если новые ботинки зиму 2014-2015 года не выдержат, купите новые двум нашим журналистам ? Представляете, четвертая зима пошла уже, а ботинкам сноса нет!

Петр Бирюков: Вот я и говорю, что реагенты наши безопасные, да и ботинки качественные!

От "Моей улицы" - к "Моему району"

Петр Павлович, объемы работ по программе "Моя улица" в этом году в городе впервые снизились. Как мы понимаем, это произошло из-за чемпионата мира по футболу - чтобы гости не ходили по перекопанным улицам. Работы свернуты временно или окончательно?

Петр Бирюков: Мундиаль, безусловно, был большим праздником, и Москва постаралась встретить его достойно. Но дело еще и в том, что, занимаясь благоустройством последние семь лет, первый этап поставленной задачи мы выполнили - создали каркас из 326 центральных улиц, которые уже приведены в порядок. Увеличилось в городе и количество парковых территорий с 230 почти до 570. Но создавая для москвичей условия, равные по комфорту, не только в центре, но и на окраинах, мэр Сергей Семенович Собянин принял решение делать это теперь в масштабе не отдельно взятых улиц, а шире -в рамках новой программы "Мой район". Ее реализацией и будем заниматься в течение ближайших пяти лет. Причем не только благоустройством, но и созданием новых точек роста, центров притяжения и общения жителей. Эта программа разрабатывается сейчас для каждого из 146 районов города и основана она будет на предложениях и идеях самих жителей, которые подскажут, чего им больше всего не хватает. Спортивных ли комплексов, пешеходных зон и парков, пляжей и т.д.

В последние годы Москва занималась также зимними посадками деревьев-крупномеров. А в этом году что-то незаметно, их больше не сажают?

Петр Бирюков: Высаживают и сейчас, в эти декабрьские дни. Но тоже уже меньше. Если в прошлом и позапрошлом году, озеленяя Бульварное и Садовое кольца, улицы Тверскую, Арбат, набережные Москвы-реки и другие, высаживалось по три с лишним тысячи деревьев, то в этом будет только 750. Они появятся на таких укрупненных территориях, как входные группы Парка Горького и ВДНХ, у станции метро "Улица1905 года", Златоустинском и Армянском переулках и ряде других. Весной по заявкам москвичей продолжится озеленение дворов, в которых за последние годы высажено уже более миллиона деревьев.

Когда запускали МЦК, столица провела огромную работу по благоустройству всей территории вдоль ржавого пояса Москвы, по которому пошло наземное метро. Сейчас готовится запуск Московских центральных диаметров. В минувшую пятницу уже запущена скоростная электричка из Одинцова до Москвы. Городские власти примут участие в обустройстве территории для нового вида транспорта, который скоро получат жители Москвы и Подмосковья?

Петр Бирюков: Безусловно. На МЦД станции будут открытые и обустройство их - наша задача. На каждой будет освещенная удобная пешеходно-тропиночная сеть до метро, газоны, возможность отдохнуть на лавочке в ожидании поезда, парковки, чтобы можно было оставить машину, если дальше хотите ехать на электричке. По пути прохождения диаметров расположено много и неухоженных зданий и строений. Все их тоже нужно привести в порядок, чтобы из окна поезда открывался привлекательный вид. Делаться это будет не только за счет бюджета города. Будут привлекаться и средства собственников построек, как происходило и при запуске МЦК.

Стекло направо, пластик - налево

Петр Павлович, сегодня журналисты "Российской газеты" встречались также с главой минприроды Дмитрием Кобылкиным. Обсуждали, как в стране будет внедряться раздельный сбор мусора. Москва, как известно, вместе с Санкт-Петербургом и Севастополем получила отсрочку для внедрения мусорной реформы на три года. Как город намерен использовать это время?

Петр Бирюков: Из 7,9 миллиона тонн мусора, которые образует в год Москва, 1,8 миллиона тонн мы перерабатываем, утилизируем, сортируем. В соответствии с нормативными документами, существующими на федеральном уровне, в будущем нам предстоит наладить работу и с остальным объемом отходов. Поэтому работа впереди предстоит огромная. Выбрать участки для строительства комплексов по сортировке и переработке мусора: пластика, металла, бумаги, картона и полиэтилена. Провести соответствующие слушания, обсудить с москвичами решение этих вопросов.

Жители многоквартирных домов как сбрасывали мусор в мусоропроводы, так и будут сбрасывать. Сортировать и перерабатывать их будут на комплексах, которые предстоит построить столице

В Подмосковье раздельный сбор мусора внедряется уже с 1 января 2019 года. Пять миллионов москвичей летом уезжают туда на дачи. Что же, на даче они будут мусор раскладывать по разным пакетам, а вернувшись домой, снова валить все в одно место?

Петр Бирюков: Мы тоже создаем условия в городе для раздельного сбора мусора. Например, в парках поставили так называемые колокола - контейнеры, где есть отдельные части для стеклянных бутылок, металлических банок, бумаги и т.д. Согласитесь, жить в одно-двухэтажном доме на даче или в деревне и в 17-25-этажной башне в городе - это совершенно разные вещи. Сложно за раз взять и поменять культуру обращения с бытовыми отходами. Поэтому в многоквартирных домах как были мусоропроводы, так и останутся.

Заваривать их не будут, как добровольно в некоторых домах уже делают?

Петр Бирюков: Если ТСЖ такое решение приняло - это дело собственников. Но город специально ничего заваривать не будет. Сброшенные в мусоропровод отходы наша задача изъять и вывезти на сортировку в те самые комплексы, которые предстоит построить.

И когда же эти комплексы появятся у Москвы?

Петр Бирюков: В течение ближайших трех лет, на которые дана отсрочка.

Жители Подмосковья возмущаются, что плату за вывоз мусора решено брать с квадратных метров.

Петр Бирюков: Все понимают, что переработка мусора, вывоз его, утилизация стоят денег. Значит, и их расходы на это вырастут. Но что же делать? Использовать устаревшие технологии неприемлемо.

5G на подходе

Недавно Москва заключила соглашение с "Билайном" о развитии 5G технологий. Как это может изменить жизнь жилищно-коммунального хозяйства?

Петр Бирюков: Это будет по-настоящему умный город, в котором многое изменится. Мы уже сейчас видим, где в данный момент находится наша коммунальная техника и что она делает. Цифровизация помогает увидеть, например, и где произошел прорыв сети водопровода, а не копать лопатой в его поисках. То же самое в системе газификации - уже проложены магистрали с датчиками, которые показывают любую неполадку.

А есть датчики контроля за дорожным покрытием?

Петр Бирюков: Такие датчики сейчас ставятся в Москве в особо опасных местах магистралей и на мостовых конструкциях.

Появление в квартирах счетчиков уменьшило потребление воды москвичами?

Петр Бирюков: Еще как! Раньше все платили за норму - 360 кубометров воды на человека. А теперь потребление снизилось уже до 160 кубометров на душу населения. Это же для горожан прямая экономия! Но и для города тоже. Его мощности рассчитаны на 6,5 миллиона кубометров воды и чуть больше канализования. Тратится же даже в пиковое время 2,8 - 3 миллиона. Благодаря этому мы теперь даже продаем воду жителям близлежащих подмосковных городов.

Жаль, что теплоснабжение у нас в домах не индивидуальное, по стоякам. Но появляются уже москвичи, которые сами устанавливают в своих квартирах трубы отопления с регуляторами температуры. Когда им зимой становится жарко, они не открывают форточку, чтобы выпустить тепло наружу, а просто подкручивают вентиль и уменьшают подачу теплоносителя. Вы как к этому относитесь?

Петр Бирюков: Положительно. Только заниматься этим лучше все-таки летом. А то случайно мастер может нарушить систему теплоснабжения и оставит целый многоквартирный дом без тепла.

На каждой станции МЦД будет освещенная удобная пешеходно-тропиночная сеть до метро, газоны, возможность отдохнуть на лавочке в ожидании поезда, парковки, чтобы можно было оставить машину

Москвичи сообщили в "РГ", что им домой звонят какие-то люди, говорят, что якобы город проверяет, насколько надежно в квартирах остекление, не пропускает ли оно холод, не упадет ли на головы жителям? Это вы команду дали?

Петр Бирюков: Впервые о таком слышу. О поверке электросчетчиков, затеянной мошенниками, слышал и уже не раз говорил: проводится она только раз в пять лет и к тому же - только по вызову специалистов "Мосэнергосбыта" самими хозяевами квартиры. А вот про окна слышу впервые. Жулики это, конечно, которым не стоит даже дверь открывать, на кого бы они ни ссылались.

Письмо из района Раменки. Жители пишут, что летом у них демонтировали заборчики вдоль пешеходных дорожек на придомовых территориях. И теперь все ходят где попало, вытаптывая цветники и газоны. Может, все-таки вернуть заборчики?

Петр Бирюков: И что же хорошего в этой сплошной "заборизации"? Ограждения ставили, чтобы хоть как-то защититься от нашествия машин. Сегодня московские законы работают эффективно. Все знают, что поставил машину на газон - заплатишь 2,5 тысячи рублей штрафа. Ну а если просто хотите на газончике полежать - пожалуйста, от этого газону хуже не станет. Так что зачем городить заборы? Город - красивый, ухоженный, должен быть еще и удобным для всех.

Предновогодняя столица в этом году как никогда красива при относительно небольших затратах на ее оформление. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Ключевой вопрос

Петр Павлович, Москва уже готова к встрече Нового года?

Петр Бирюков: Да, новогоднее оформление города завершено. Надеюсь, что и горожанам, и нашим гостям, которые приедут на праздники в столицу, оно понравится. А их, судя по всему, на этот раз будет еще больше, чем в прошлом году. Ведь если год назад в это время в поездах на Москву треть мест были свободными, то сейчас, как сообщили коллеги из РЖД, их уже нет.

Москвичи обратили внимание, что на Бульварном кольце в этом году не светятся деревья, как в сказочном лесу...

Петр Бирюков: Гирлянды, которые создавали эту сказку, отработали свое. Они были рассчитаны на три года, а мы их использовали в течение четырех лет. На сей раз дизайнеры-светотехники предложили новую концепцию ландшафтной подсветки Бульварного кольца. В ее основе лежит приглушенный свет разноцветных ламп. В сумерки, да еще когда в их ареале кружатся снежинки, это смотрится очень красиво. Появились на всех знаковых местах - Манежной, Тверской и Пушкинской площадях, в Вознесенском, Камергерском переулках и других также около двух тысяч объемных декоративных конструкций. Большей частью они уже использовались в прежние годы. Но благодаря новому светодиодному оформлению выглядят совершенно иначе. В результате при относительно небольших затратах Москва выглядит по-настоящему празднично. Ну и, конечно, звездное небо - тоже обновленное - украшает полюбившуюся фанатам улицу Никольскую, Камергерский переулок, Рождественку, Кузнецкий Мост...

Впрочем, почувствовать себя в преддверии Нового года можно не только в центре Москвы. Напомню, за последние восемь лет по всему городу благоустроены 572 озелененные территории. Все они сейчас тоже светятся. Например, в заповеднике "Царицыно" мчится световая карета, запряженная в тройку лошадей, а рядом расположился ретроавтомобиль, в "Коломенском" установлены интерактивные павильоны, в которых гуляющие могут познакомиться с историей празднования Рождества в России. Такие изюминки москвичи могут встретить практически в любом ближайшем от дома парке.