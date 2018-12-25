Бывший французский министр возглавит работу по развитию новой Москвы

Куратор проекта Большой Париж Морис Леруа возглавит работу по развитию новой Москвы. Об этом сообщил сегодня журналистам заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что экс-министр Франции по развитию городов Морис Леруа, который в последнее время был депутатом Национального собрания Франции, сложил свои полномочия и переезжает в Россию для работы над проектом Новой Москвы.

Этот проект чрезвычайно его интересует, он активно участвовал в разработке концепции транспортного развития новой Москвы в момент ее присоединения к столице. Не терял связи с москвичами и потом. "Морис Леруа хорошо знаком с Москвой, он любит Россию, давно сотрудничает с нами в качестве советника по развитию присоединенных территорий столицы. И сейчас эта работа будет продолжена", - объяснил заммэра.

Он рассказал, что Морис Леруа будет работать заместителем генерального директора компании "Мосинжпроект", входящей в сотню самых крупных компаний России. В сферу его деятельности будет входить дальнейшая работа по развитию новой Москвы, а также кураторство международных проектов компании и организация Московского урбанистического форума.