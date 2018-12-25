Представители европейского бизнеса, открывшие предприятия в России, говорят, что для работы в РФ "нужно большое терпение". И тем не менее многие российские предприятия с зарубежным капиталом чувствуют себя вполне уверенно. С какими проблемами и сложностями сталкивается иностранный бизнес, рассказали в Ярославле бизнесмены из Европы.

"Приходим и производим"

Когда в российские регионы только начали активно привлекать иностранных инвесторов, прежде всего европейских, каждый субъект совершенно обоснованно считал большой удачей появление на его территории новых крупных налогоплательщиков, работодателей с современными технологиями. С тех пор в стране открылось множество производств с иностранным капиталом. Процесс продолжается по сей день, потому что бизнес работает там, где ему выгодно. Хотя скидку на политические тренды приходится все же делать.

- Сегодня мы ориентируемся на весь рынок Евразийского экономического союза. И в этом есть некое лукавство, потому что это позволяет нам не произносить слово "Россия", которое, к сожалению, сегодня не всегда приветствуется, особенно в Брюсселе, - рассказывает о сложностях сегодняшнего дня генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты Олег Прозоров.

По словам представителя палаты, ее членами в Брюсселе, Люксембурге и Москве на 2014 год были около 250 компаний. Экономический кризис, санкции и контрсанкции заметно повлияли на часть из них, особенно в агропромышленном и авиационном секторах, которые активно работали с Россией.

- Но у нас образовался определенный костяк компаний, производства которых локализованы в России, а это порядка 60 заводов, - продолжает Олег Прозоров. - Европейский бизнес, как правило, имеет программу своего развития, написанную чуть ли не на 50 лет вперед, поэтому Россия, как я знаю, входит для них в список приоритетных стран, несмотря на все попытки это опровергнуть.

Бизнес "голосует" прежде всего долларами, инвестициями, рабочими местами, налогами

Согласен с коллегой и заместитель председателя комитета по локализации и промышленному производству Российско-германской внешнеторговой палаты Дмитрий Поляков.

- Есть политическая оценка, а есть оценка бизнеса, - уверен он. А бизнес голосует прежде всего долларами, инвестициями, рабочими местами, налогами и так далее…

Именно так "голосует", например, Siemens, который только в свой воронежский завод силовых трансформаторов, открытый в 2012 году, по словам главы представительства компании в ЦФО Александра Аверьянова, вложил 50 миллионов евро. Всего же в десяток своих производств, локализованных в разных регионах России за последнее десятилетие, компания инвестировала около миллиарда евро.

- Когда мы говорим о таких инвестициях, то ни о каком уходе с рынка даже не думаем, - уверяет Александр Аверьянов. - Мы бывали в разных ситуациях, и гораздо более сложных, чем сегодня, поэтому вперед смотрим с оптимизмом. Компания рассматривает любые проекты, которые интересны с точки зрения локализации. Если мы видим рынок, то просто приходим и производим.

Главное - терпение и оптимизм

Впрочем, быть оптимистами в России полезно всегда, а не только в периоды осложнений на мировой арене. Например, Бернд-Михаэль Печке, гендиректор немецкой компании Arvato Russia, локализовавшейся в Ярославле в 1997 году, признался, что если бы он не был оптимистом, то давно бы уже уехал.

- Но мы верим в завтрашний день, видим потенциал России, поэтому мы здесь, - поясняет господин Печке. Хотя и признается, что за время многолетнего присутствия в стране ему очень часто приходилось удивляться тому, как здесь "все устроено".

- У меня уже большой опыт работы, поэтому могу сказать - в России необходимо терпение. Быстро тут ничего не получается, - продолжает он. - Мы 15 лет назад хотели построить в Ярославле огромную типографию, но на предложенной площадке не было газа. Нам обещали, что газ будет через год, но и через год его не было. Поэтому - только терпение. Мой контракт был сроком на два года. Мы думали, что за это время обучим наших российских коллег и сможем уехать. Не получилось… Оказалось, что самое сложное - найти квалифицированный персонал. Даже сейчас это огромный дефицит.

По словам представителя немецкого бизнеса, на ярославских предприятиях Arvato Russia работают почти две тысячи человек, но найти новых сотрудников, чтобы обеспечить рост, чрезвычайно трудно.

- Часто мы сталкиваемся с такой странной реакцией: приняли человека на работу, а через неделю он увольняется, - рассказывает Бернд-Михаэль Печке. - Спрашиваем, в чем дело. И слышим в ответ: "Мы не привыкли так трудиться. У вас и в самом деле надо работать, а не только зарплату получать". Вот это тоже еще сидит глубоко, и это в целом проблема России. Но мы справляемся, сами обучаем, растим сотрудников. Мы были первыми, кто стал участником пилотного проекта дуального образования в Ярославле. Он был очень успешен, и нас радует, что дуальное образование сейчас набирает силу. Это - один из секретов успеха немецкой экономики.

Инвестиции идут не только в оборудование, но прежде всего в людей

Господин Печке признался, что первый шок в России он испытал еще на этапе строительства одного из объектов компании в 1997 году. Тогда местный подрядчик спросил его, как будет происходить расчет - наличными или безналично. Удивленный немец поинтересовался, какая, собственно, разница, после чего ему объяснили: если безналичкой - будет с НДС, наличкой - без этого налога.

- Я был в шоке. Откуда у них налоги, если все так работают?! Откуда возьмутся нормальные дороги?! - не скрывает эмоций немецкий предприниматель. - В Германии платить налоги - это не просто обязанность, это честь для любого бизнеса.

А еще представитель Arvato Russia не может спокойно рассказывать о том, как приходится взаимодействовать с проверяющими структурами.

- Проблема в том, что у нас все чисто, проверяющим с нами непросто, - объясняет гендиректор компании. - Они говорят: "Мы должны у вас найти недостатки, иначе руководство будет думать, что мы у вас что-то взяли". Поэтому мы сконструировали ситуацию, чтобы заплатить пять тысяч рублей штрафа и они были довольны…

Сменили ориентир

И все-таки, несмотря на анекдотичность некоторых моментов сотрудничества с зарубежными компаниями, иностранный бизнес в России развивается вполне успешно, признают его представители.

Так, один из самых первых резидентов ярославского промпарка "Новоселки" компания с люксембургскими корнями и шведским капиталом Astron Buildings (возведение производственных зданий из металлоконструкций), работающая в регионе уже десять лет и сориентированная поначалу преимущественно на европейских потребителей, после 2014 года пересмотрела приоритеты и переключилась на проекты с российским капиталом. Сегодня свою продукцию компания поставляет по всей стране - от Калининграда до Владивостока.

- Наш бизнес развивается, мы работаем в две смены, с полной загрузкой. Все отлично, - говорит директор компании по работе с ключевыми клиентами в России и СНГ Андрей Травкин.

По словам гендиректора Бельгийско-Люксембургской ТП Олега Прозорова, с 2014 года действующие в РФ зарубежные компании действительно пересмотрели свою стратегию развития.

- За последние четыре года лучше развиваются именно те компании, которые уже находятся в России. Кто-то построил вторые заводы, кто-то открыл вторые линии, - подтверждает Прозоров.

Компетентно

Сергей Быков, директор по региональным вопросам Российского-германской внешнеторговой палаты:

- Когда-то давно представитель компании Knauf сказал: не создавайте специальных условий для иностранных инвесторов, создайте нормальные условия для местных, и тогда все получится. Можно, конечно, долго ждать, когда придет Volkswagen, Mercedes или BMW, но эта карта выпадает не каждому региону. А вот малый и средний бизнес приносит в совокупности намного больше инвестиций, и не всегда это вложения в строительство заводов. Это могут быть транспортные, логистические центры, сall-центры, центры компетенций компаний. Поэтому предлагаю смотреть шире и привлекать инвесторов из таких современных инновационных сфер.

Дмитрий Поляков, заместитель председателя комитета по локализации и промышленному производству Российско-германской внешнеторговой палаты:

- В том, что иностранный бизнес успешно работает в РФ, большая заслуга как инвесторов, которые продолжают это делать в сегодняшнем непростом политическом пространстве, так и людей, которые работают в этих компаниях. Это всегда коллективный процесс, потому что инвестиции идут не только в оборудование, землю, проектирование и так далее, но прежде всего в людей.

Андрей Травкин, директор по работе с клиентами компании Astron Buildings:

- Очень важно внимание к инвесторам первых лиц регионов. Приведу пример. Крупный инвестор выбирал место для локализации производства на территории двух уральских регионов. Уже почти принял решение и вдруг передумал. Выяснилось, что губернатор этого региона не смог или не захотел его встретить. А в другом регионе губернатор лично за ним приехал в гостиницу, забрал его и повез показывать поля, где можно разместить будущий завод. И после этого инвестор принял решение остаться там. Таких историй очень много. Можно даже обратить внимание, что есть, например, Калуга, которая очень развита в этом плане, есть Татарстан, тоже очень развитый. И там везде первое лицо региона уделяет инвесторам очень большое внимание.

Александр Аверьянов, руководитель представительства Siemens в ЦФО:

- Не надо делать различий между инвесторами "по национальному признаку". Инвестор есть инвестор, он приносит средства, и не важно, откуда он пришел. Кроме того, компании надо поддерживать не только в самом начале их работы, но и в дальнейшем, когда они уже закрепятся на земле. В этом случае их следует рассматривать уже как местных производителей.