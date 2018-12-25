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25.12.2018 12:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Лидер фанатской группировки задержан за драку с итальянскими болельщиками

Текст: Иван Петров

Во вторник в Москве начались задержания в рамках уголовного дела, возбужденного в ноябре после футбольного матча в Москве между итальянским клубом Рома и столичным ЦСКА. Прибывшие на матч в Москву 7 ноября итальянские футбольные болельщики на улице Воронцово поле повстречали группу фанатов армейского клуба. Общение как-то сразу не заладилось и переросло в массовую драку. Пострадала даже оказавшаяся поблизости гостиница - в ходе драки фанаты разнесли ее первый этаж. Кроме того, в отеле, где поселились итальянские болельщики, были побиты стекла.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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После драки всем нападавшим удалось скрыться. По факту драки было возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ "Хулиганство". Больше полутора месяца понадобилось оперативникам, чтобы установить личности зачинщиков драки. Во вторник в квартиру дома на Красноармейской улице, где проживает лидер одной из фанатских группировок ЦСКА 28-летний Илья Златогоров, пришли следователи. Они сообщили молодому человеку причину задержания, а сопровождавшие их бойцы ОМОНа проводили парня в микроавтобус.

В то же время следственные действия проходят в местах проживания других фанатов красно-синих. Правоохранители работают более чем по десяти адресам, проверяются участники трех так называемых "фирм" (фанатских объединений). У подозреваемых изымаются мобильные телефоны, жесткие диски компьютеров и ноутбуков.

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