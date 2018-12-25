Марат Хуснуллин: Реновационное жилье на рынок выставляться не будет

Жилье, построенное по программе реновации, на рынок выставляться не будет. Об этом сообщил сегодня заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

А первые 10 тысяч москвичей, чьи дома попали в эту программу, по его словам уже справили новоселья. На очереди снос еще около 70 старых домов, запланированный на 2019 год. Вот для их жителей и строятся дома на 308 стартовых площадках. "Наша задача - расселить всех в границах своего района, как и было обещано", - сказал Хуснуллин. В ближайшие пять лет планируется построить для переселенцев 7 миллионов квадратных метров жилья и предоставить в новых домах квартиры 120 тысячам горожан.

Столичные власти, по его словам, намерены выполнить эту программу, которая должна обеспечить новым жильем 1 миллион человек, как и планировалось, в течение 15 лет. А потому все силы строителей сейчас направлены на подъем первой волны переселения. На продажу жилье, построенное по программе реновации, выставлять не планируется, подчеркнул Хуснуллин. "Если нам и удастся строить его больше, то все оно будет уходить для участников программы, так как среди них увеличивается количество людей, не только получающих по норме взамен снесенной квартиры, но и докупающих дополнительные метры со скидками, представляемыми городом. Сейчас число таких новоселов уже достигло 10 процентов от общего количества, сказал он.