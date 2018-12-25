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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Мисс Москва" стала 24-летняя Алеся Семеренко

Текст: Сергей Бабкин

Престижный конкурс "Мисс Москва - 2018" выиграла 24-летняя Алеся Семеренко, передает РИА Новости. Торжественная церемония, на которой чествовали самых красивых девушек столицы, состоялась в понедельник в Vegas City Hall.

Ранее модель Алеся Семеренко входила в число победительниц конкурса "Мисс Россия - 2017". Она входит в число самых популярных Instagram-блогеров Рунета во многом благодаря эффектным фото. Съемки с участием Алеси, судя по ее профилям в соцсетях, проходили в Барселоне, Ницце, Шанхае и других крупных городах мира. На ее страничку подписаны более 200 тысяч пользователей.

Фото: REUTERS/ Jason Lee
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Победительницей конкурса "Мисс Москва" Алесю признало жюри, в которое входят звезды шоу-бизнеса и спорта. В этом году за звание самой-самой боролись 49 жительниц Москвы и Подмосковья в возрасте от 14 до 34 лет.

Кроме главного приза будет вручено и несколько поощрительных, в том числе, отметят победительницу в категории до 18 лет. Устроители конкурса отмечают, что в ходе конкурса оценивается не только красота, но также различные таланты и ум конкурсанток.

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