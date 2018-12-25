"Мисс Москва" стала 24-летняя Алеся Семеренко

Ранее модель Алеся Семеренко входила в число победительниц конкурса "Мисс Россия - 2017". Она входит в число самых популярных Instagram-блогеров Рунета во многом благодаря эффектным фото. Съемки с участием Алеси, судя по ее профилям в соцсетях, проходили в Барселоне, Ницце, Шанхае и других крупных городах мира. На ее страничку подписаны более 200 тысяч пользователей.

Победительницей конкурса "Мисс Москва" Алесю признало жюри, в которое входят звезды шоу-бизнеса и спорта. В этом году за звание самой-самой боролись 49 жительниц Москвы и Подмосковья в возрасте от 14 до 34 лет.

Кроме главного приза будет вручено и несколько поощрительных, в том числе, отметят победительницу в категории до 18 лет. Устроители конкурса отмечают, что в ходе конкурса оценивается не только красота, но также различные таланты и ум конкурсанток.