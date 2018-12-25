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25.12.2018 13:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Москвича оштрафовали за катание сына с горки

Текст: Александр Мелешенко

Суд в Москве оштрафовал 37-летнего мужчину на 20 тысяч рублей за то, что он устроил своему сыну катание с горки, расположенной между железнодорожными путями и оставил его без присмотра. В результате 4-летний мальчик попал под электричку и получил серьезные травмы.

Фото: depositphotos.com
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Об этом рассказали в московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ - ведомство расследовало дело, возбужденное по части 1 статьи 268 УК РФ (нарушение пешеходом правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств,  повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Инцидент произошел 18 февраля этого года - отец привел сына на заснеженную насыпь возле железнодорожных путей между 8-м проездом Марьиной Рощи и 1-м Стрелецким проездом в столице. Ребенок, оставшись один, оказался перед электропоездом и получил травмы головы, груди и правой ноги.

Отец признан виновным, но уголовное дело в отношении него прекращено в связи с назначением ему судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей, сообщили в следственном ведомстве.
 

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