Москвичи едят слишком много соли и сахара - в первом случае они превышают рекомендуемую Всемирной организацией здравоохранения норму в три раза, а во втором в полтора. Об этом рассказала главный внештатный специалист диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

"В среднем москвичи в день съедают в полтора раза больше сахара, чем рекомендует ВОЗ (рекомендация - 50 граммов), и в три раза больше соли при рекомендованных ВОЗ пяти граммах", - цитирует ее агентство городских новостей "Москва".

Соль и сахар попадают в организм не только в чистом виде, но и с другими продуктами, где высоко их содержание. В частности, много сахара москвичи употребляют вместе со сладкими газированными напитками и пакетированными соками, а много соли содержится в колбасах, рыбных продуктах, солениях, копченостях и хлебе.