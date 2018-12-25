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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Павелецком направлении железной дороги откроется новая станция

Текст: Светлана Батова

На Павелецком направлении сегодня в 23:00 заработает новая остановка - Верхние Котлы. С нее за несколько минут можно будет пересесть на одноименную станцию Московского центрального кольца. Это уже четвертая платформа, построенная в этом году в рамках интеграции МЦК с радиальными направлениями железной дороги.

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Напомним, в этом году переехала на 200 метров платформа Ленинградская Рижского направления, а также появилась станция Новохохловская на Курском. Заработала Окружная на Савеловском, где теперь останавливаются даже аэроэкспрессы. Как рассказали "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, новые Нижние Котлы расположились прямо над путями МЦК. Раньше у пассажиров не было прямой пересадки, им приходилось идти пешком более километра с платформы Нижние Котлы.

Кстати, изначально платформу строили под названием Варшавская, но буквально накануне стало известно, что ее решено переименовать в Верхние Котлы для того, чтобы не путать пассажиров. Также в ближайшем будущем на Ярославском направлении должна "переехать" платформа Северянин - к станции Ростокино МЦК, а на Горьковском строится зонная станция Карачарово, которая войдет в крупнейший транспортно-пересадочный узел Нижегородская.

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