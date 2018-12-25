Путин подарил собаку липецкой девочке

Президент России исполнил мечту семилетней липчанки Валерии Шаталовой - в ответ на письмо с новогодним желанием Владимир Путин прислал девочке щенка хаски.

Валерия очень хотела получить особенный подарок на Новый год и написала об этом президенту, рассказали в администрации Елецкого района. Она рассказала о своей мечте и о том, почему попросила именно Владимира Владимировича. В своем письме Лера пишет, что мечтает о маленьком щенке породы хаски. Она видела по телевизору, что президент дарит таких щенят детям, и подумала, что, возможно, еще осталась собачка для нее. Практичная Валерия сочла неудобным просить Деда Мороза: ему пишут все дети и там подарков может не хватить.

Тем не менее президентский подарок в деревню Хмелинец доставил именно новогодний волшебник. Валерия прочла Деду Морозу подобающее случаю стихотворения и получила взамен белого голубоглазого щенка.