Росавиация передала в концессию аэродром Шереметьево

Росавиация и Шереметьево подписали концессионное соглашение в отношении объектов аэродромной инфраструктуры в рамках поручений президента "О развитии аэропортов Московского авиационного узла". Со стороны Росавиации соглашение подписал глава Росавиации Александр Нерадько, со стороны АО "Шереметьево" - гендиректор аэропорта Михаил Василенко. Концессия рассчитана на 49 лет. На это время инфраструктура аэродрома будет передана в управление оператору авиагавани.

Как отметил глава Минтранса Евгений Дитрих, который присутствовал на церемонии подписания, проект позволит синхронизировать развитие аэродромной и терминальной инфраструктуры в интересах авиакомпаний и потребителей. В цене билета инвестиционная составляющая составит всего 200 рублей, уточнил Дитрих.

Это первый федеральный проект государственно-частного партнерства в области авиационной инфраструктуры. При этом в ближайшее время мы планируем реализовать еще два проекта - в аэропортах "Внуково" и "Домодедово". Подписание концессионных соглашений с аэропортами Внуково и Домодедово запланировано в 2019 году. Контроль за управлением имуществом аэродромов останется за государством, отметил он.

Министр выразил надежду, что подобную практику заключения концессионных соглашений будут применять и в региональных аэропортах с учетом уровня пассажиропотока и потребности в авиационной инфраструктуре.

В планах Минтранса - активно внедрять методы государственно-частного партнерства, привлекать частный капитал в объекты федерального имущества, без потери стратегического контроля над объектами. Это сократит нагрузку федерального бюджета на осуществление инвестиций в объекты капитального строительства (реконструкции) и на проведение капитального ремонта.

В качестве концепции дальнейшего управления имуществом гражданских аэропортов предлагается поэтапная передача объектов федеральной собственности, находящихся на балансе ФГУП "АГА(А)", в концессию операторам аэропортов, пояснил Дитрих. В первую очередь, это касается аэропортов, которые являются наиболее привлекательными для инвесторов, с объемом перевозок более 1 миллиона пассажиров.

Для аэропортов, пассажиропоток которых не позволяет окупить планируемые инвестиции, возможно государственное софинансирование. В качестве источника финансирования работ по капитальному ремонту и проведению реконструкции дополнительных объектов аэродромной инфраструктуры, в целях увеличения пропускной способности, предлагается рассматривать механизм введения "инвестиционной надбавки" - в рамках процедур ценового (тарифного) регулирования.

По условиям концессионного соглашения все собранные средства за счет инвестиционной составляющей могут быть направлены исключительно на финансирование затрат, связанных со строительством и реконструкцией аэродромной инфраструктуры (взлетно-посадочная полоса, перроны, рулежные дорожки, очистные сооружения).

По расчетам специалистов, рост тарифной нагрузки на авиакомпании составит порядка 100 рублей на одного пассажира. Подобная практика применяется в аэропортах мира. Концессионное соглашение в отношении аэродрома Шереметьево является первым шагом к развитию Московского авиационного узла и реализации потенциала Москвы как международного авиационного узла, связывающего Европу и Азию.