"Росводоканал Воронеж" рассказал о ключевых задачах

"РВК-Воронеж" подвел итоги первой части инвестиционной программы в рамках концессионного соглашения с администрацией Воронежской области. По результатам работы в 2012-2018 гг. компания выполнила все взятые на себя обязательства, почти на 20% увеличив объем запланированных инвестиций - с 2 до 2,558 млрд рублей. Ключевые объекты водопроводно-канализационного хозяйства города модернизированы и получили новый запас прочности.

Город принял

Последней из выполненных стратегических задач первой части инвестпрограммы стало открытие на территории Правобережных очистных сооружений канализации "РВК-Воронеж" цеха механического обезвоживания осадка. Инвестиции в строительство ЦМО составили более 426 млн рублей, проектная мощность цеха - порядка 280 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Введение в строй этого объекта решит вопросы промышленного применения продукта переработки илистого осадка. Полученный кек можно будет использовать в качестве почвогрунта для рекультивации полигонов твердых бытовых отходов и засыпки оврагов. В уходящем году завершился важный этап реконструкции двух фильтров водоподъемной станции № 11, необходимых для запуска в эксплуатацию самой крупной ВПС в городе производительностью более 200 тысяч кубометров в сутки. Осенью введен в эксплуатацию канализационный коллектор, проходящий в районе улицы Сочинской - самый глубокий коллектор в городе. Объем инвестиций "РВК-Воронеж" в этот объект превысил 115 млн рублей. Коллектор способен пропустить до 60 тысяч кубометров стоков в сутки, значительно снизив нагрузку на имеющиеся сети.

С миру по инновации

Важным итогом первого инвестиционного цикла в компании называют детальную диагностику всего городской системы ВКХ и ее "узких" мест.

- Масштабы ветхости коммунальной инфраструктуры по всей стране - не только в Воронеже - таковы, что их не изменить за несколько лет, - констатирует генеральный директор "РВК-Воронеж" Олег Николаенко. - С конца 90-х гг. и вплоть до 2010-х гг. отрасль серьезно недофинансировалась, да и сегодня государственно-частное партнерство - один из немногих форматов, позволяющих привлечь инвестиции в ЖКХ. Как итог - с точки зрения бухучета износ основных средств в водоканальном хозяйстве Воронежа составляет порядка 80%. Де-факто он чуть меньше - 65-70%, но и это серьезная цифра. Ежегодно мы закладываем на текущий коммунальный ремонт сетей свыше 100 млн рублей. Вкупе с составленной нами картой "узких" мест это дает ресурс для того, чтобы устранить любую аварию в минимально возможные сроки.

Олег Николаенко, генеральный директор "РВК-Воронеж". Фото: Пресс-служба "РВК-Воронеж"

Тем не менее в компании понимают - износ сетей нельзя поставить на паузу, и без серьезного прорыва в технологиях эксплуатации придется лишь из года в года "латать дыры". Поэтому партнерство с мировыми лидерами в производстве профильного оборудования и освоение лучших европейских практик в содержании структуры водоснабжения и водоотведения (ВиВ), начатое в прошедшем году, будет стратегически важным для компании на годы вперед. Японская технология бестраншейной санации труб, технология безколодезного содержания и ремонта сетей от австрийского производителя HAWLE, ставшая "золотым стандартом" в Европе, технология распределения давления в водопроводных сетях от швейцарской компании Cla-Val - все эти инновации уже на службе воронежских коммунальщиков.

Переход на новый уровень

В рамках нового этапа инвестиционной программы на 2019-2024 гг. бюджет развития инфраструктуры ВиВ составит 4,07 млрд рублей. Приоритетные направления работ уже определены - реконструкция главного левобережного коллектора (планируемый объем инвестиций - более 260 млн рублей), строительство централизованной системы водоснабжения в мкр. Придонской и Первомайский и строительство сетей водоотведения в мкр. Тепличный, прокладка канализационных сетей на улице Чебышева, организация добычи подземных вод на водозаборе Южно-Воронежского месторождения. Одной из самых глобальных задач ИП 2019-2024 гг. станет проект по перебросу стоков с Левобережного района на Правый берег. Это позволит в том числе решить проблему водоотведения района набережной, включая намывные территории, и Чижовки, которая до сих пор сбрасывает стоки в ливневки, ведущие в водохранилище, нанося ему огромный ущерб. Техническое решение проекта уже разработано, а с февраля начнутся предпроектные работы. Выполнение задач ИП 2019-2024 гг. позволит значительно снизить аварийность на водопроводных и канализационных сетях, уменьшить энергозатраты и сократить потери воды до 23%, а также постепенно, без скачков, выйти к 2015 году на единый, экономически обоснованный тариф для водопользователей Правого и Левого берегов Воронежа.

Предупреждать, а не штрафовать

Вступающие в силу с нового года изменения в правоприменительной практике закона "О водоснабжении и водоотведении" серьезно изменят контур взаимоотношений водопользователей и водоканалов. Новеллы закона вводят солидарную ответственность водоканалов и бизнеса за качество сточных вод и возросшую материальную ответственность - за их ненадлежащую очистку. В рамках этих изменений "РВК-Воронеж" намерен стать более активным субъектом в природоохранной деятельности, используя для этого диалоговые форматы взаимодействия с другими участниками рынка и законодательные инициативы.

- Всем очевидно, что природоохранное законодательство не должно работать как арбитр с красной карточкой, - говорит Олег Николаенко. - Ни экологические сборы, ни даже штрафы не компенсируют того вреда, который наносят экологии, в частности - водным ресурсам, недобросовестные природопользователи. Поэтому переход к превентивной политике в отношении сброса загрязняющих веществ - единственно верное решение проблемы.

В уходящем году "РВК -Воронеж" стал организатором дискуссионной площадки о самых острых аспектах нового закона, пригласив к участию представителей надзорных органов, консалтинговых компаний в сфере экологического мониторинга и промышленных предприятий. Но прозвучавшие в ходе дискуссии цифры пока не внушают оптимизма - бизнес предпочитает платить штрафные санкции, нежели заниматься строительством локальных очистных сооружений, хотя зачастую первый вариант экономически выгоднее. Консалтинговое подразделение в группе компаний "Росводоканал" - "РВК-Консалтинг" - работает уже не первый год и предлагает свои компетенции всем предприятиям, заинтересованным в грамотном водопользовании.

Бригада аварийно-восстановительных работ "РВК-Воронеж". Фото: Пресс-служба "РВК-Воронеж"

Другая точка приложения усилий, в которой "РВК-Воронеж" намерен активизироваться, - разрешение проблем с несанкционированным сливом жидких бытовых отходов.

- Мы вплотную занялись проблемой учета ЖБО от частного сектора и промпредприятий, - констатирует Олег Николаенко. - И если за 2016 год выручка по этой деятельности составляла 1,2 млн рублей, то в 2018 году она возросла до 10 млн рублей. Понятно, что финансовая сторона вопроса здесь вторична - важнее, что энное количество "частников" и предприятий стали сливать отходы в специализированные учетные точки.

У "РВК-Воронеж", подчеркивают в компании, мало законных инструментов воздействия на эту ситуацию: нет административных и наказующих прав - есть лишь возможность зафиксировать факт незаконного слива и передать информацию в соответствующие органы.

- У нас большие планы на 2019 год по легализации этого рынка, - делится Олег Николаенко. - Мы уже закрыли несколько незаконных и дополнительно оборудовали ряд стационарных точек слива и будем выходить с инициативой, чтобы общими усилиями с ГИБДД, Росприроднадзором, Роспотребнадзором выработать единую схему маршрутизации ассенизаторских машин.

Свою готовность к диалогу с предприятиями, которые хотят наладить легальную систему обращения с водными ресурсами, "РВК-Воронеж" демонстрирует уже не первый раз.

- Мы регулярно проводим акции по амнистии и опломбированию незаконных подключений, но в первый год мы получили лишь 4 отклика на свой призыв, а во второй - всего один, - рассказывает Олег Николаенко. - Мы запустили и обновленную версию сайта с функцией прямого обращения к директору предприятия на факты незаконных действий наших сотрудников - но и здесь почти нет обратной связи. Чтобы изменить инертность, а иногда и правовую безграмотность бизнеса, нам предстоит еще многое сделать.