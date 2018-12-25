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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На "Восток"!

Сергей Собянин встретился с детьми в Городе Зимы
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск №7754 (291)
Катки, трассы для снегоходов, снежковый тир, керлинг, тюбинговая горка и еще много интересного смогут найти москвичи и туристы в Городе Зимы на ВДНХ.
Сергей Собянин пообщался с юными фигуристами на катке "Ракета" - его впервые залили в этом сезоне на площади Промышленности. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Сергей Собянин пообщался с юными фигуристами на катке "Ракета" - его впервые залили в этом сезоне на площади Промышленности. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Сергей Собянин пообщался с юными фигуристами на катке "Ракета" - его впервые залили в этом сезоне на площади Промышленности. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Но привлекательнее всего для москвичей и гостей столицы каток "Ракета", который впервые залили вокруг макета ракеты-носителя "Восток" на площади Промышленности. Его уже успели полюбить и взрослые, и дети. Побывал там вчера и мэр города Сергей Собянин, пообщался с юными фигуристами.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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"Как вам лед? Нравится?" - поинтересовался градоначальник у малышей. На что те со знанием дела ответили, что лед - отличный и они готовы скользить целыми днями, лишь бы родители отпускали. Площадь катка "Ракета" более 8,6 тыс. кв. м, на нем могут одновременно кататься 2400 посетителей. Каток открыт ежедневно, по выходным фигуристов ждут дискотеки и спортивные состязания. Здесь же можно встретить и Новый год - в долгожданную ночь гостей ждет не один Дед Мороз, а больше дюжины из разных стран, которые объединятся в праздничном шествии. Конечно, не обойдется и без яркого фейерверка.

"Всего на ВДНХ три катка, - заметил мэр. - А еще есть тюбинговая горка, керлинг и специальная площадка, где можно играть в снежки". Собянин напомнил, что перед Новым годом открылись лыжные трассы и ледяные горки: "Дед Мороз дал Москве в этом году хорошую зиму - все снежное и ледяное, поэтому все зимние развлечения работают. А в Городе Зимы можно заняться всем, чем только душа пожелает". Напоследок Сергей Собянин обратился к ребятам, пожелал им расти хорошими спортсменами, здоровыми, умными, любить своих родителей и близких. А они в свою очередь дружно поздравили мэра: "С Новым годом!"

Справка "РГ"

Всего в столице этой зимой будут работать почти 1,5 тысячи катков в разных районах. С искусственным и натуральным льдом, платные и бесплатные, закрытые и под открытым небом - выбор, где весело и с пользой провести время на новогодних праздниках, огромен.

Кстати
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
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В Новом году на ВДНХ откроется новый детский "Театр сказок", который расположится в павильоне N 9 "Юные техники". Театр обещает стать еще одним местом притяжения. Он представляет собой уникальный интерактивный аттракцион, переносящий детей и взрослых в мир фантазии и волшебства. Во время представлений сказочные персонажи будут напрямую общаться с гостями благодаря применению технологии motion capture - метода анимации персонажей и объектов. С помощью этой системы актер оживляет своего анимационного героя прямо на экране.

Длительность каждого шоу составит 60 минут, а ход сюжета будет зависеть от реакции зрителей.

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