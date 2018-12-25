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25.12.2018 12:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Снегурочки устроят очередное шествие в Москве

Пятый парад Снегурочек пройдет в столице 27 декабря в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Присоединиться к ним могут все желающие.

Фото: Depositphotos.com
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Как сообщает m24.ru, шествие начнется в 18:00. Местом старта выбрана площадка на Тверской площади. Далее внучки Деда Мороза под музыку прогуляются по центру города до улиц Рождественка и Кузнецкий Мост. В пункте назначения участников ждет розыгрыш призов.

Новогодний фестиваль "Путешествие в Рождество" проводится в столице 14 декабря-13 января. В текущем году тематикой праздника выбраны сказки и популярные книжные герои. На 78 площадках запланировано проведение балетов на льду, спектаклей и спортивных игр. Также можно будет принять участие во всевозможных мастер-классах.

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