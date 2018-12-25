Таксист в Москве зажал руку полицейского и протащил его 50 метров

Водитель автомобиля такси в Москве зажал руку инспектора ДПС стеклоподъемником и нажал на педаль газа, протащив полицейского по проезжей части около 50 метров. После непродолжительной погони он был задержан, возбуждено уголовное дело. Полицейский получил ссадины обеих кистей и голени.

Об этом сообщили в главном столичном управлении СК РФ. В ведомстве рассказали, что инцидент произошел 24 декабря на улице Дыбенко. Судя по опубликованным видеокадрам, автомобиль такси стоит в окружении сотрудников полиции и "Московского паркинга". Водитель неожиданно зажимает руку инспектора ДПС стеклом и резко трогается с места.

В следственном ведомстве рассказали, что намерены ходатайствовать перед судом о заключении 56-летнего водителя под стражу. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).